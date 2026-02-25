Confirmaron la condena a prisión perpetua para Martín Kunz por el ataque criminal a los cadetes del Liceo

Confirmaron en segunda instancia la condena a prisión perpetua impuesta al autor del homicidio de Rubén Isidro Walesberg y del ataque a estudiantes del Liceo Militar General Belgrano.

Prisión perpetua para Martín Kunz, el excadete del liceo que en agosto de 2022 asesinó al chofer de una combi e hirió a siete cadetes en una panadería sobre ruta 1

Un tribunal de segunda instancia confirmó la condena a prisión perpetua para Martín Tomás Kunz por el homicidio de Rubén Isidio Walesberg y por el ataque a estudiantes del Liceo Militar General Belgrano en un hecho ocurrido el 19 de agosto de 2022.

Los camaristas que integraron el tribunal fueron Martha María Feijoó, Roberto Prieu Mántaras y Jorge Andrés, quienes resolvieron por unanimidad. La fiscal que investigó los hechos ilícitos es Ana Laura Gioria.

LEER MÁS: Ataque a los cadetes: Kunz rompió el silencio, se declaró inocente y dijo que todo fue "en defensa propia"

En primera instancia, Kunz fue condenado en un juicio oral y público que finalizó en agosto del año pasado. La pena se le impuso por la autoría de los delitos de homicidio criminis causa en perjuicio Walesberg, tentativas de homicidio simple en contra de cuatro cadetes y privación ilegal de la libertad personal de siete jóvenes.

En el debate, el MPA fue representado por la fiscal Gioria y por el fiscal Estanislado Giavedoni.

Rechazos

En su voto, Feijoó rechazó todos los agravios presentados por la Defensa de Kunz. Por su parte, Prieu Mántaras y Andrés adhirieron a lo señalado por la magistrada.

En su voto, la camarista afirma que “contrariamente a lo que sostiene la recurrente, la sentencia no es arbitraria, no carece de debida fundamentación ni lesiona garantía constitucional alguna”.

“Ninguno de los cuestionamientos que la defensa dirige a la condena apelada logra descalificarla como acto jurisdiccional válido”, sostiene Feijoó y agrega que “ninguna de las críticas que la recurrente dirige a la valoración que de la prueba producida realizaron los jueces puede ser receptada”.

La camarista señala que “la autoría penalmente responsable de Kunz en los hechos que se le atribuyen y por los cuales fue acusado y condenado está demostrada en el grado de certeza que todo pronunciamiento condenatorio exige”. En tal sentido, hace hincapié en que “el pronunciamiento que los jueces dictaron reúne el grado de plausibilidad que la normativa constitucional y legal exige para su válido dictado”.

La defensa de Martín Kunz

“La Defensa de Kunz realizó un cuestionamiento puntual a la realización del juicio oral de forma virtual”, recordaron Gioria y Giavedoni y explicaron que “planteó que las garantías procesales se habían vulnerado”. Los fiscales del MPA indicaron que “la resolución de cámara es muy clara al respecto y sostiene que ‘la apelante no logra demostrar que el uso de la tecnologías para llevar adelante el debate importó afectación alguna al debido proceso legal como genéricamente lo sugiere sin identificar, sin precisar, qué hubiese ocurrido en el debate de no haber mediado su celebración por video conferencia’”.

En cuanto a los planteos de la Defensa referidos a la prueba producida en el juicio oral, la resolución afirma que “la versión que de los hechos brindó Kunz en su declaración carece de toda credibilidad como bien lo consideró el Tribunal de juicio en el análisis crítico que de la misma realizaron” y concluye que “claramente, la prueba fue expuesta, confrontada y discutida verbalmente, lo que garantizó el control permanente de todas las partes del proceso”.

Criminis causa

Los ilícitos fueron cometidos por Kunz el viernes 19 de agosto de 2022. “Se trató de un ataque absolutamente planificado”, subrayaron Gioria y Giavedoni.

“El condenado sabía que era habitual que un vehículo utilitario en el que Walesberg trasladaba a estudiantes del Liceo Militar General Belgrano desde la ciudad de Santa Fe a San Javier parara en una panadería específica alrededor de las 13”, indicaron los fiscales. “En función de ello, Kunz eligió el lugar, el día y el horario de los homicidios que pretendía cometer”, detallaron.

Los representantes del MPA relataron que “mientras la camioneta estaba en las dársenas de estacionamiento contiguas al local comercial y una vez que diez cadetes habían subido luego de la parada, el condenado usó un cuchillo para quitarle la vida a Walesberg, quien murió en el acto”. Al respecto, precisaron que “en la parte delantera del vehículo, lo apuñaló en el cuello y en el rostro”.

“Kunz mató a Walesberg para facilitar la consumación de otros delitos: secuestrar a los estudiantes del Liceo y quitarles la vida”, recordaron Gioria y Giavedoni. En tal sentido, afirmaron que “Kunz también intentó matar a cuatro de los diez pasajeros, a quienes les causó múltiples heridas en las zonas de cabeza y cuello”, y añadieron que “estas víctimas sobrevivieron por razones ajenas a la voluntad del agresor”.

Asimismo, Gioria y Giavedoni destacaron que “en el marco de la situación violenta, tres jóvenes lograron bajar del vehículo y pedir auxilio”. No obstante, explicitaron que “el condenado privó de la libertad a los siete cadetes que quedaron en la camioneta y, bajo amenazas, obligó a uno de ellos a manejar durante aproximadamente cinco kilómetros”.

“Finalmente, agentes policiales interceptaron el vehículo y aprehendieron al atacante”, concluyeron los fiscales.