A la espera del traslado de la Comisaría 6ª, un taxista recibió un piedrazo en la cara en el ingreso por autopista

"En ese mismo momento me tiraron dos o tres pedazos de ladrillos, que rompieron los vidrios y uno de ellos me provocó un corte importante en la cara, pero pese a todo no paré, bajé la velocidad y seguí", relató el taxista.

Al ser consultado sobre cuántos fueron los agresores afirmó: "Yo vi uno solo, pero no sé si estaba con alguien más, ya que manejé hasta la comisaría, donde recién me di cuenta de cómo había quedado el coche y cómo estaba yo. Los pedazos de ladrillos que me arrojaron quedaron en la comisaría". Según consta en el acta de denuncia elaborada en la seccional, dentro del automóvil había un trozo de concreto y un ladrillo entero.

Una unidad del Sies 107 llegó a la dependencia para brindarle atención al chofer herido. "Por suerte el golpe no me produjo más que un moretón, no hubo corte profundo", contó el hombre quien además agregó: "Ahora hay que seguir trabajando, es lo que hago y no tengo miedo".

patrullero ingreso Santa Fe circunvalación .jpg UNO Santa Fe

Desde hace unas semanas se dispuso que un patrullero esté en el ingreso a la ciudad para realizar custodia e intervenir en posibles hechos como el que le sucedió al trabajador del volante, pero el móvil está desde las 8 a la medianoche, por lo que al momento del ataque no había policía en el lugar.

Por otra parte esta semana y como adelantó UNO Santa Fe, se espera que en la intersección de Perón e Iturraspe, donde hoy funciona una posta de la Brigada Motorizada, se traslade de manera definitiva la Comisaría 6ª que hoy se encuentra en López y Planes al 4300.

