El gerente del Shopping La Ribera, Leandro Souroujon, dijo en UNO en la Radio que aguardan la habilitación de parte de la provincia para volver a abrir, algo que estiman podría estar "ocurriendo entre mañana y pasado”.

Si eso sucede, el paseo comercial haría “lo imposible para abrir sus puertas el jueves o viernes”, con el claro objetivo de sacarle provecho a las ventas por Día del Padre.

Souroujon lamentó que las habilitaciones no hayan llegado antes. Explicó que esperan el decreto provincial que les permita al municipio de esta capital avanzar con la apertura.

“Pedimos la apertura de todo lo que hoy está habilitado en la calle. Tenemos iguales o mejores condiciones con relación al aspecto sanitario y sobre el control que nosotros podemos ejercer para que el mismo se cumpla”, añadió.

Precisó que el horario de apertura y de cierre será definido por las autoridades locales y provinciales. Igualmente, recordó: “Nosotros pedimos un horario que no es igual al que hoy está trabajando el comercio de la calles (de 10 a 18). Nosotros lo pedimos de 12 a 20”.

Cabe recordar que el shopping se encuentra trabajando con la modalidad pick up y take away. Souroujon apuntó: “La realidad es que lo que estamos esperando todos nosotros, los comerciantes y nosotros como administración, es la reapertura porque es lo único que puede hacer que este momento tan malo desde el punto de vista económico se empiece a revertir”.

Informó que entre góndolas y locales hay alrededor de cien comercios en el shopping. “El 80 por ciento son pymes santafesinas. Es lo que no hay que perder de vista, hay 500 familias que trabajan directa o indirectamente con el shopping. No es el shopping el único que no está pudiendo trabajar. Hay 80 familias de Santa Fe que invirtieron en shopping y no están pudiendo trabajar”.

Añadió que el espacio está preparado para la “nueva normalidad” desde hace más de un mes, “con toda la comunicación asignada a los cuidados que deben cumplir los clientes y proveedores, con el distanciamiento social, la toma de temperatura. Con aquellos que de 37,5 o más se activará el protocolo. Habrá un solo acceso y egreso (lado sur) Tenemos un contador de personas que nos permite medir cuántos clientes hay en forma simultánea dentro del shopping y de esa manera poder cumplir la cantidad de personas por metros cuadrado que se nos permite”.

En relación al Cine que funciona en el mismo espacio, comentó: “Nosotros pedimos la habilitación pero entiendo que va a venir un poco más demorado”.