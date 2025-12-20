Accidente en Autovía 19 entre un camión, una camioneta y un auto: hay tránsito interrumpido en la mano hacia Córdoba El siniestro ocurrió este sábado por la tarde sobre el kilómetro 6,5 de la Autovía Nacional 19. Permanece cortado el tránsito en el sentido Santa Fe - Córdoba. 20 de diciembre 2025 · 16:40hs

Un accidente vial ocurrió este sábado por la tarde sobre Autovía Nacional Nº 19, a la altura del kilómetro 6,5. El hecho involucró a tres vehículos: un camión, una camioneta y un automóvil Fiat Cronos.

Tránsito interrumpido y desvíos Como consecuencia del choque, se dispuso un corte total del tránsito en la mano con sentido a Córdoba. Los conductores que se desplazan desde Santa Fe son desviados y retornados. En sentido contrario, desde Córdoba hacia Santa Fe, la circulación se mantiene por el carril lento debido a una reducción de la calzada en el sector afectado.

Uno de los rodados terminó sobre el cantero central, lo que motivó la intervención de bomberos para liberar a una persona que quedó atrapada en el interior. En el lugar continúan las tareas de asistencia y ordenamiento del tránsito, por lo que se solicita a los automovilistas evitar la zona o transitar con máxima precaución.