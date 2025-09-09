Accidente fatal en la Autovía 19: dieron de alta a los heridos tras la muerte de un jugador de Santa Fe Rugby

Se trata de las últimas víctimas que permanecían internadas en el hospital Cullen tras el choque de este sábado, donde falleció Salvador Passadore de 18 años.

El grave accidente vial ocurrió este sábado por la tarde en la Autovía 19, a la altura de Colonia San José.

Los dos jóvenes rugbiers que permanecían internados en el hospital Cullen tras el accidente fatal en la ruta nacional N° 19, que dejó como saldo el fallecimiento de Salvador Passadore de 18 años , fueron dados de alta en las últimas horas.

Se trata de dos jóvenes de 18 y 19 años que permanecerán con cuidados ambulatorios y ya pudieron regresar a sus hogares , según confirmó el director del hospital Cullen, Bruno Moroni. Ambos presentan heridas menores, por lo que podrán continuar con su recuperación desde sus casas, en medio del dolor por el fallecimiento de su amigo.

De esta manera, los seis rugbiers que sobrevivieron al choque contra el camión en la ruta 19 ya recibieron el alta médica.

Cómo fue el accidente en la ruta nacional 19

Este sábado, alrededor de las 17, un grave accidente de tránsito ocurrido entre un camión y una camioneta dejó como saldo una persona fallecida y seis heridos. El siniestro se produjo en la Ruta Nacional 19, en el acceso a la localidad de Santo Tomé, a la altura del kilómetro 5.

El siniestro sucedió luego de que una camioneta Toyota Hilux colisionara contra la parte trasera de un camión modelo Mercedes Benz. Ambos vehículos circulaban en el mismo sentido.

Según se informó, en el vehículo de menor porte iban a bordo siete personas que se trasladaban desde Rafaela. Producto del impacto, un joven de 18 años falleció y las otras seis personas resultaron heridas y fueron derivadas al hospital José María Cullen.

Debido al suceso, el tránsito en la autovía nacional 19 se vio interrumpido en ambos sentidos del tramo afectado. Se realizaron desvíos a la altura del peaje de la Autopista Santa Fe – Rosario.