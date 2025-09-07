Accidente fatal en la Autovía 19: el estado de salud de los heridos tras la muerte de un jugador de Santa Fe Rugby Club

El choque entre una camioneta y un camión dejó como saldo la muerte de Salvador Passadore, de 18 años. Otros tres ocupantes fueron hospitalizados en el hospital Cullen. El mensaje del intendente Juan Pablo Poletti

Un grave accidente vial ocurrió este sábado por la tarde en la Autovía 19 , a la altura de Colonia San José, cuando una camioneta que trasladaba a un grupo de jóvenes deportistas colisionó en la parte trasera de un camión Mercedes Benz .

El impacto provocó la muerte de Salvador Passadore , de 18 años, jugador de la categoría M19 del Santa Fe Rugby Club y exalumno del colegio La Salle. El joven viajaba como acompañante junto a otras seis personas que regresaban desde Rafaela, tras participar de una actividad deportiva.

El siniestro obligó a interrumpir el tránsito en ambos sentidos de la autovía durante varias horas y tiñó de luto el fin de semana santafesino.

El estado de los heridos

De los siete ocupantes de la camioneta, tres jóvenes fueron trasladados al Hospital José María Cullen. Según el parte médico brindado por el director del efector, Bruno Moroni, uno de ellos está próximo a recibir el alta debido a su buena evolución.

En tanto, los otros dos presentan politraumatismos y permanecen internados en sala general. “Ambos pacientes se encuentran hemodinámicamente estables, con controles periódicos de su evolución”, informó Moroni. Uno de los jóvenes requirió sutura por una lesión cortante, pero ninguno presenta riesgo de vida.

Dolor en la comunidad

La muerte de Salvador Passadore generó profundo pesar en el ambiente deportivo y social. El intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, expresó en redes sociales: “Todo mi apoyo y cariño para la familia, la M19 y mi club Santa Fe Rugby ante la dolorosa partida de Salva”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/juan_poletti/status/1964679131523842257&partner=&hide_thread=false Todo mi apoyo y cariño para la familia, m19 y mi club @santaferugby_ , ante la dolorosa partida de Salva. — Juan Pablo Poletti (@juan_poletti) September 7, 2025

