La Municipalidad de Santa Fe actualizó el informe hídrico este martes: la altura del río superó por 13 centímetros el nivel de evacuación. Ya son 86 las familias alojadas en los centros asistenciales.

Activan el "Munibus" educativo para garantizar el traslado escolar de los niños y refuerzan el bolseo en La Boca y Colastiné Sur

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La Municipalidad de Santa Fe continúa con el monitoreo permanente de la situación hídrica y las tareas de prevención y asistencia a las familias afectadas por la crecida del río Paraná .

Actualmente, 275 personas se encuentran alojadas en los dos Centros de Asistencia Integral, mientras avanzan los trabajos de acondicionamiento del sistema de protección hídrica.

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Altura de los ríos

Según los últimos registros informados, el río Paraná alcanzó los 5,83 metros en el Puerto de Santa Fe, mientras que el río Salado registra una altura de 2,90 metros.

En el Centro de Asistencia Integral Nº 1 de Alto Verde permanecen alojadas 248 personas, de las cuales 154 son mayores y 94 menores, pertenecientes a 77 familias.

En el Centro de Asistencia Integral Nº 2 de Colastiné Sur se encuentran alojadas 27 personas, de las cuales 18 son mayores y 9 menores, correspondientes a nueve familias.

En total, el municipio brinda asistencia a 275 personas, 172 mayores y 103 menores, distribuidas en ambos centros.

Durante la jornada de este martes, el dispositivo de salud municipal, junto con la Cruz Roja, realizó un relevamiento del estado de salud de las personas alojadas en Colastiné Sur y brindó controles generales a vecinos que se acercaron al predio.

Además, la Municipalidad continúa brindando asistencia integral a las familias alojadas en el Centro de Alto Verde, con atención sanitaria, entrega de medicamentos, controles de salud y seguimiento de tratamientos. En paralelo se realizan tareas de limpieza y recolección de residuos en el predio.

También se trabaja de manera articulada con el Ministerio de Educación para favorecer la continuidad escolar de los niños y niñas alojados en el centro. A través del programa MUNIBUS Educativo, que impulsa la Secretaría de Educación de la Municipalidad, se realiza el traslado de menores a las instituciones en turnos de mañana y tarde.

Trabajos en el sistema de protección hídrica

Personal municipal continúa con las tareas de limpieza en estaciones de bombeo, además de la preparación y armado de cañerías y tableros eléctricos necesarios para la instalación de equipos. Los trabajos forman parte de las acciones de acondicionamiento y fortalecimiento del sistema de protección hídrica que lleva adelante la Municipalidad de Santa Fe.

En paralelo, se realizan tareas de bolseo en el paraje La Boca y en Colastiné Sur.

El municipio mantiene el monitoreo de la evolución de los niveles de los ríos y de la situación de las familias que residen en sectores vulnerables, con el objetivo de coordinar las intervenciones preventivas y brindar asistencia a quienes lo necesiten.

Recomendaciones

La Municipalidad solicita a los vecinos circular con precaución en las zonas costeras, respetar las indicaciones del personal que trabaja en los operativos preventivos y evitar transitar por sectores anegados.

Asimismo, recuerda la importancia de no arrojar residuos en calles, canales o desagües, para evitar obstrucciones que puedan dificultar el escurrimiento del agua en caso de lluvias.

Ante consultas o situaciones que requieran intervención municipal, los vecinos pueden comunicarse con la línea gratuita de Atención Ciudadana 0800 777 5000.