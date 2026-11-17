El complejo cuenta con más de 2.700 metros cuadrados y reúne servicios médicos, bioquímicos y una morgue judicial. Rafael Gutiérrez destacó la modernización de las instalaciones y anticipó que buscarán realizar estudios genéticos en la provincia.

Inauguración del edificio. La Corte de Santa Fe abrió un moderno centro forense y de pericias judiciales en la zona oeste de la ciudad.

La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe inauguró este martes el nuevo edificio del Centro de Pericias Judiciales y la sede de la Defensoría General Zonal N.º 4, ubicado en la zona oeste de la ciudad. El complejo permitirá centralizar distintas áreas de trabajo forense, mejorar las condiciones de atención y agilizar los procedimientos vinculados con las investigaciones judiciales.

La actividad institucional se desarrolló en una jornada significativa para el máximo tribunal provincial, en la antesala del retiro de su presidente, Rafael Gutiérrez, y del ministro Roberto Falistocco, y durante la última reunión de Acuerdos previa a la elección de nuevas autoridades.

Durante la inauguración, Gutiérrez destacó la importancia de contar con un espacio moderno que reúna a los profesionales y servicios que intervienen en las pericias judiciales. "Este edificio es la modernidad, la actualización de una aspiración que hacía bastante tiempo que queríamos tener esto terminado, porque se concentra toda la actividad forense desde el punto de vista de los médicos forenses, los bioquímicos y todos los que trabajan acá concentrados en un solo lugar, más la morgue, que estaba funcionando hasta ahora en un espacio reducido en el cementerio municipal", explicó.

El magistrado también valoró el resultado de los trabajos y el esfuerzo realizado para concretar el proyecto. "Ustedes han visto lo que se ha hecho, una maravilla. Y cuando se ponen ganas y esfuerzo, todo se puede hacer", expresó.

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Un edificio para centralizar los servicios forenses

El nuevo complejo dispone de una superficie cubierta de 2.578 metros cuadrados para el Centro de Pericias Judiciales y otros 180 metros cuadrados destinados a la Defensoría General Zonal N.º 4.

La infraestructura cuenta con una sala de autopsias, cámaras frigoríficas, espacios para tomografía y rayos X, laboratorios de toxicología y sectores administrativos. Además, contempla áreas que permitirán incorporar en el futuro laboratorios de genética y anatomopatología.

Para Gutiérrez, la centralización de los servicios tendrá un impacto directo en el funcionamiento del sistema judicial. "Además de darle calidad a la prestación, también es una concentración que va a dar rapidez", sostuvo.

La obra comenzó a principios de 2023 y contó con un presupuesto oficial superior a los 1.400 millones de pesos. Si bien el edificio fue inaugurado, todavía resta completar el traslado de equipamiento y dependencias que actualmente funcionan en otros espacios.

"Hay un montón de cosas que tienen que trasladarse, pero eso lo hacen en un día y al día siguiente estamos funcionando", anticipó el presidente de la Corte.

El centro tendrá alcance principalmente sobre la ciudad de Santa Fe y la zona norte de la provincia, mientras que otras localidades mantendrán sus propios servicios forenses.

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Buscan realizar estudios genéticos en Santa Fe

Uno de los proyectos que destacó Gutiérrez es la posibilidad de incorporar un laboratorio genético propio, con el objetivo de reducir las derivaciones a otras jurisdicciones y fortalecer los recursos técnicos disponibles para las investigaciones.

"Antes, en un principio, se derivaba todo a Buenos Aires. Después firmamos un convenio con el Ministerio de Salud Pública y nosotros le dábamos los productos necesarios para hacer los estudios y ellos hacían los estudios. Ahora vamos a tratar de hacerlo acá", explicó.

La incorporación de esta tecnología permitiría ampliar la capacidad de respuesta del Poder Judicial en procedimientos que requieren análisis especializados y evitar traslados de muestras a otros puntos del país.

Gutiérrez destacó las obras judiciales en el interior provincial

En el marco de la inauguración, el presidente de la Corte también hizo referencia a las obras de infraestructura concretadas en distintas localidades santafesinas. Mencionó los edificios del anexo de Santa Fe, Casilda, Cañada de Gómez, Reconquista y San Cristóbal.

En ese sentido, recordó sus primeros años de carrera judicial y vinculó esa experiencia con su preocupación por mejorar las condiciones de trabajo en el interior de la provincia.

"Yo cuando inicié mi carrera judicial en el año 1975, cuando llegué a Vera ni baño había. Por eso también mi dedicación fundamentalmente, siempre pensando en el interior de la provincia", recordó.

La inauguración del nuevo Centro de Pericias Judiciales se enmarca así en un proceso de modernización de la infraestructura del Poder Judicial santafesino, con el objetivo de mejorar las condiciones de trabajo de sus equipos técnicos y fortalecer la prestación del servicio de justicia.