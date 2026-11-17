El predio cuenta con 11 módulos terminados y otros cinco en construcción. El dispositivo permitirá ampliar la capacidad de alojamiento para responder a las necesidades de los vecinos afectados por la crecida.

Capacidad ampliada. El dispositivo busca alcanzar entre 20 y 25 módulos para alojar familias afectadas por la crecida del río Paraná.

La Municipalidad de Santa Fe avanza con la puesta en funcionamiento del segundo Centro de Asistencia Integral (CAI), ubicado en Colastiné Sur, para reforzar la atención de las familias afectadas por la crecida del río Paraná . El espacio ya recibe a nueve familias, mientras continúan las tareas de acondicionamiento y construcción de nuevos módulos habitacionales.

El intendente Juan Pablo Poletti recorrió el predio y brindó detalles sobre el funcionamiento del dispositivo, que busca ampliar la capacidad de respuesta ante el avance del fenómeno de El Niño y las posibles complicaciones en las zonas costeras de la ciudad.

Actualmente, el segundo centro cuenta con 11 módulos habitacionales terminados y otros cinco en proceso de finalización. La planificación contempla alcanzar una capacidad de entre 20 y 25 módulos, que se incorporarán progresivamente de acuerdo con las necesidades detectadas en el relevamiento territorial.

En el lugar permanecen alojadas nueve familias, integradas por 27 personas: 18 adultos y nueve menores. Además, equipos de Salud municipal y de la Cruz Roja realizaron un relevamiento sanitario tanto de quienes se encuentran en el centro como de vecinos de Colastiné que se acercaron para recibir atención.

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Hay 275 personas alojadas en los dos centros municipales

Poletti informó que entre los dos Centros de Asistencia Integral habilitados por el Municipio se encuentran alojadas actualmente 275 personas, entre adultos y menores.

El intendente destacó que los dispositivos pudieron funcionar con normalidad durante la última noche, pese a las condiciones climáticas y las tormentas registradas. "Pudimos pasar la noche sin inconvenientes en los dos centros asistenciales. No tuvimos ningún accidente ni problemas por la tormenta y se continuó con el armado de otros módulos", señaló.

Los trabajos de ampliación continúan en ambos predios, con el objetivo de contar con más espacios disponibles si el avance del agua obliga a nuevas familias a abandonar sus viviendas.

Asistencia territorial para quienes permanecen en sus viviendas

El operativo de emergencia no se limita a las personas que fueron trasladadas a los centros de alojamiento. La Municipalidad y el Gobierno provincial también mantienen recorridas y tareas de asistencia en sectores donde las familias decidieron permanecer en sus hogares, especialmente en la Vuelta del Paraguayo, Colastiné y las zonas de islas.

Para llegar a los lugares donde el acceso terrestre resulta complicado, intervienen equipos de Defensa Civil provincial y Bomberos Voluntarios, que cuentan con una embarcación tipo gomón para trasladar asistencia.

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El acompañamiento incluye la intervención del Instituto Municipal de Salud Animal (Imusa), equipos sanitarios, el Hospital Cullen y la Cruz Roja. También se distribuyen alimentos, agua potable y repelentes para atender las necesidades de los vecinos que optaron por no trasladarse a los centros de evacuación.

Buscan superar los 100 módulos habitacionales en menos de 15 días

El intendente remarcó que la respuesta se sostiene mediante un trabajo coordinado entre el Municipio y la Provincia, con dispositivos preparados para incrementar su capacidad de alojamiento en función de la evolución de la emergencia hídrica.

En ese sentido, anticipó que la planificación contempla superar los 100 módulos habitacionales entre los dos centros en un plazo inferior a los 15 días.

Por último, Poletti se refirió al comportamiento del río Paraná y explicó que, aunque se registró un nuevo aumento de algunos centímetros, el Municipio esperaba que el nivel continuara creciendo durante uno o dos días antes de ingresar en una etapa de estabilidad, aunque con alturas elevadas.

"Estamos siguiendo la situación permanentemente y trabajando para que cada familia que necesite asistencia tenga una respuesta", concluyó.