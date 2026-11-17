Alberto Calvo, de 72 años, falleció en un accidente ocurrido en jurisdicción de Josefina. Su hijo, de 38, conducía el automóvil y sufrió politraumatismos.

Falleció Alberto Calvo. La víctima era hermano del senador provincial Alcides Calvo, quien ocupa su banca desde 2002.

Un hombre de 72 años murió y su hijo, de 38, resultó herido luego de protagonizar un vuelco en un camino rural de la localidad de Josefina, en el departamento Castellanos, al oeste de la provincia de Santa Fe. La víctima fatal fue identificada como Alberto Calvo, hermano del senador provincial por ese departamento, Alcides Calvo .

El siniestro ocurrió durante la noche del lunes, a la altura del kilómetro 12 de la Ruta Provincial 22, cuando ambos se trasladaban en un automóvil Renault Fluence que circulaba por un camino rural en dirección a esa vía provincial.

Por causas que todavía se investigan, el conductor perdió el control del vehículo, que terminó volcado e impactó contra el sector de la cuneta. Como consecuencia del accidente, Alberto Calvo, quien viajaba en el asiento del acompañante, falleció en el lugar.

Su hijo fue trasladado a San Francisco

El conductor, de 38 años, sufrió politraumatismos y fue asistido tras el siniestro. Posteriormente, lo trasladaron a un centro de salud de la ciudad de San Francisco, en la provincia de Córdoba, para recibir atención médica y evaluar el alcance de las lesiones.

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Las circunstancias que provocaron el vuelco son materia de investigación. La causa fue caratulada provisoriamente como homicidio culposo en accidente de tránsito.

Quién era Alberto Calvo

Alberto Calvo tenía 72 años, era vecino de Josefina y hermano de Alcides Calvo, actual senador provincial por el departamento Castellanos, quien ocupa una banca en la Cámara de Senadores de Santa Fe desde 2002.

El fallecimiento generó repercusión en la región, tanto por las circunstancias del accidente como por el vínculo familiar de la víctima con el legislador santafesino.