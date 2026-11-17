El costo de la construcción subió un 1,7% en Gran Santa Fe y acumuló un incremento del 22,3% en lo que va de 2026. Los materiales y la mano de obra encabezaron las subas.

Costo de construcción. El metro cuadrado en Gran Santa Fe superó el millón de pesos en octubre.

Construir una vivienda en Santa Fe cuesta cada vez más. El valor del metro cuadrado superó el millón de pesos en octubre y registró un nuevo incremento mensual, de acuerdo con el último informe del Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC). En el aglomerado Gran Santa Fe, la suba fue del 1,7% respecto de septiembre, mientras que en Gran Rosario alcanzó el 1,5%.

Con esta actualización, el costo del metro cuadrado llegó a $1.048.942,54 en Gran Santa Fe y a $1.037.187,41 en Gran Rosario . De esta manera, ambas regiones superaron la barrera del millón de pesos para construir.

La evolución de los precios también se refleja en los valores acumulados durante el año. Entre enero y octubre de 2026, el costo de la construcción aumentó un 22,3% en Gran Santa Fe y un 21,8% en Gran Rosario. En la comparación interanual, los incrementos fueron del 25,6% y del 24,8%, respectivamente.

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Materiales y mano de obra, los rubros que más aumentaron

El relevamiento del IPEC muestra que, en Gran Santa Fe, los capítulos Materiales y Mano de obra tuvieron incrementos del 1,8% cada uno durante octubre. Por su parte, los Gastos generales registraron una variación del 0,8%.

En Gran Rosario, la Mano de obra también subió un 1,8%, mientras que los Materiales aumentaron un 1,4% y los Gastos generales, un 0,5%.

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En el caso de los salarios, el incremento respondió al acuerdo paritario de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), correspondiente al Convenio Colectivo de Trabajo 76/75. La actualización estableció un reajuste del 1,8% sobre los salarios básicos vigentes al 30 de septiembre.

#ConstrucciónEn octubre, el aumento del Costo de la construcción se explica, entre otros factores, por el comportamiento del capítulo Materiales: 1,8% en el Gran Santa Fe y 1,4 % en el Gran Rosario.Informe ⬇️https://t.co/wg1tQeJej5 https://t.co/gMjmldVh4p — IPEC Santa Fe (@IPECSantaFe) November 17, 2026

Cuáles fueron los materiales que más aumentaron en Santa Fe

Dentro del capítulo Materiales, algunos insumos registraron subas superiores al promedio general. En Gran Santa Fe, los mayores incrementos mensuales se dieron en:

Maderas: 4,3%.

Cableado para instalaciones eléctricas: 4,2%.

Artefactos de gas: 3,9%.

Pisos y revestimientos: 3,5%.

Ladrillos: 3,4%.

Amoblamientos: 3,3%.

Pinturas: 3,2%.

En Gran Rosario, las principales variaciones correspondieron a las maderas (3,5%), pisos y revestimientos (3,3%), granitos (3,2%), materiales para cloacas y desagües pluviales (3%), ladrillos (2,7%) y cableados para instalaciones eléctricas (2,5%).

Cuánto cuestan los ladrillos, el cemento y el acero

El informe también detalló los precios de algunos materiales fundamentales para cualquier obra. En Gran Santa Fe, el millar de ladrillos comunes alcanzó los $316.147,10, con una suba mensual del 6,4%.

En tanto, la bolsa de 50 kilos de cemento Portland se ubicó en $17.694,12, un 2,1% más que en septiembre. La barra de acero nervado de 10 milímetros llegó a $19.027,56, con un incremento del 0,6%.

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En Gran Rosario, los valores relevados fueron de $267.601,90 por el millar de ladrillos comunes, $17.618,31 por la bolsa de cemento Portland y $19.576,78 por la barra de acero nervado.

Cómo se calcula el costo de construcción

Para elaborar el indicador, el IPEC toma como referencia una vivienda unifamiliar tipo de 69,50 metros cuadrados, de los cuales 65,64 corresponden a superficie cubierta y 3,86 a superficie semicubierta.

El cálculo contempla los costos de materiales, mano de obra y gastos generales, e incluye el IVA. Sin embargo, no incorpora el valor del terreno, por lo que el monto informado representa exclusivamente el costo de construcción de la vivienda.

Los datos corresponden a octubre de 2026 y fueron publicados por el organismo provincial este martes 17 de noviembre.