Acueducto Santa Fe-Córdoba: la obra ya tiene un 25% de avance y más de 4.600 metros de cañerías instaladas

La primera etapa del Acueducto Biprovincial avanza entre Coronda y San Francisco. Beneficiará a más de 400.000 habitantes de Santa Fe y Córdoba y ya registra importantes avances en la instalación de conductos, la futura planta potabilizadora y el tendido de fibra óptica.

La gestión del gobernador Maximiliano Pullaro consolida una obra de infraestructura histórica que garantizará el acceso al agua potable a más de 400 mil santafesinos y cordobeses . En el marco de la primera etapa , las tareas presentan un 25 % de avance , con varios frentes de trabajo simultáneos en la futura planta potabilizadora .

A partir de un trabajo articulado entre los ministerios de Obras Públicas y de Economía de la Provincia, la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro continúa con los trabajos para la primera etapa del Acueducto Biprovincial Santa Fe-Córdoba , y el Bloque A ya presenta un 25 % de avance . La obra, que se ejecuta entre Coronda y San Francisco , llevará agua potable a 32 localidades santafesinas y 22 de Córdoba .

Al respecto, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, destacó que "esta megaobra representa la respuesta de Santa Fe ante un panorama donde la Nación decidió paralizar de forma absoluta la inversión en infraestructura. Santa Fe no para, cuidamos el peso de los santafesinos para que los impuestos vuelvan en obras públicas, y sostenemos la obra pública con fondos propios y con financiamiento internacional, como en este caso".

"Estamos hablando de una intervención que cuenta con 3.800 metros de cañería troncal de agua tratada ya colocados, con conductos de plástico reforzado con fibra de vidrio de 1.700 milímetros de diámetro, además de los primeros 800 metros del tramo de agua cruda. El avance es integral: se trabaja en el ramal hacia Coronda, en el tendido de fibra óptica para el monitoreo remoto y en la preparación del predio de la futura planta potabilizadora", explicó Enrico.

La construcción del Acueducto Biprovincial Santa Fe-Córdoba cuenta con un esquema de financiamiento internacional, cofinanciado por el Fondo Kuwaití, junto con aportes de los tesoros provinciales de ambas provincias.

Mientras avanzan las tareas de esta primera etapa, el Gobierno de Santa Fe continúa con el proceso administrativo para licitar los bloques B y C, que serán financiados con el Fondo Saudí.

Acueducto Biprovincial Santa Fe-Córdoba: ya se colocaron más de 4.600 metros de conductos troncales gentileza

Una obra de alta ingeniería

Por su parte, la directora provincial de Acueductos, Paula Nardín, brindó precisiones sobre la ingeniería hidráulica en marcha.

"Actualmente, los esfuerzos principales se concentran en el movimiento de suelo y la nivelación de terrenos para las estructuras mayores de la planta potabilizadora, que incluirá las unidades de tratamiento y las cisternas de hormigón armado", señaló.

Además, anticipó que comenzarán las tareas de tuneleo para cruzar la Autopista Santa Fe-Rosario con el acueducto troncal.

"Es una intervención de altísima complejidad de ingeniería que permitirá avanzar con el trazado de los conductos sin interrumpir el tránsito en este corredor vial estratégico", indicó.

La funcionaria agregó que, en paralelo, también avanzan los trabajos sobre el ramal R1.2, destinado a abastecer a la ciudad de Coronda, donde ya se instalaron 1.800 metros de cañería de polietileno de alta densidad de 355 milímetros de diámetro.

Financiamiento con condiciones favorables

La obra, además de garantizar el acceso al agua potable, fortalece la infraestructura de servicios en la provincia y cuenta con el respaldo del Fondo de Kuwait para el Desarrollo Económico Árabe.

Desde la Agencia de Cooperación Económica y Financiamiento Externo (Acefe) del Ministerio de Economía destacaron las condiciones del préstamo: cuatro años de gracia, 20 años de plazo para la amortización y una tasa de interés anual del 3 %.

El director de Acefe, Gonzalo Saglione, sostuvo que desde el Ministerio de Economía buscan fortalecer la relación con organismos internacionales que ofrecen financiamiento en condiciones favorables para proyectos de infraestructura, contribuyendo al desarrollo de las comunidades y a la mejora de la calidad de vida de la población, además de diversificar las fuentes de financiamiento de la inversión pública provincial.