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ID Ciudadana: más de 1,7 millones de santafesinos ya la tienen y será obligatoria desde el 1 de julio

Con la implementación del Gobierno Digital, todas las gestiones y notificaciones del Estado provincial se realizarán a través del Domicilio Digital. La ID Ciudadana será el requisito indispensable para acceder a los trámites.

27 de junio 2026 · 11:43hs
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ID Ciudadana

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ID Ciudadana, es la llave de acceso a todos los trámites digitales de la Provincia. 

Es la llave de acceso a todos los trámites digitales de la Provincia. Desde el 1 de julio, todas las solicitudes y notificaciones serán a través del Domicilio Digital. Agilidad, transparencia y trazabilidad representan los ejes del programa de modernización de la administración pública de Santa Fe.

La implementación del Gobierno Digital, enmarcada en el programa Territorio 5.0, transformará la relación entre la ciudadanía y la administración pública mediante un sistema unificado que permitirá realizar gestiones de forma más ágil, transparente y eficiente.

En ese marco, la ID Ciudadana se convertirá desde esa fecha en la herramienta central para operar dentro del nuevo esquema de Gobierno Digital. Quienes deseen conocer el procedimiento pueden consultar el video instructivo: https://www.youtube.com/watch?v=8ba14toewQ8

Actualmente, la identificación única permite acceder a algunos de los trámites más demandados por la ciudadanía, como la solicitud de partidas, la consulta de infracciones de tránsito, la gestión de Patente e Impuesto Inmobiliario, los trámites vinculados a la licencia de conducir y la obtención de nuevos ejemplares del DNI.

A la fecha, más de 1.700.000 santafesinos ya tienen su ID Ciudadana para realizar gestiones con el Estado. La generación de la identificación única puede realizarse a través del Portal Ciudadano de la provincia: www.santafe.gob.ar/portalciudadano.

Qué cambia

Con la puesta en marcha del Gobierno Digital, la gestión de Maximiliano Pullaro da un paso decisivo en su proceso de modernización administrativa, ya que todas las actuaciones del Estado provincial comienzan a gestionarse exclusivamente por medios digitales.

Respecto del funcionamiento interno de la gestión pública, una de las mayores transformaciones es la eliminación del papel. Las mesas de entrada de las oficinas del Estado solo recibirán solicitudes en formato digital, con lo cual se podrá refuncionalizar cada mesa en una asesoría para guiar y asistir a la ciudadanía en el proceso de digitalización.

El programa de digitalización de la administración santafesina agiliza los tiempos de respuesta del Estado ante las gestiones de la ciudadanía y brinda transparencia, trazabilidad a los expedientes y pone en igualdad de condiciones a toda la ciudadanía, con independencia del lugar donde viva, ya que las herramientas digitales permiten que el Estado provincial se acerque a los ciudadanos y no a la inversa.

La ID Ciudadana, requisito para operar en el nuevo esquema

La creación de la ID Ciudadana puede realizarse a través del Portal Ciudadano de la provincia: www.santafe.gob.ar/portalciudadano. Esta identificación única será la puerta de entrada a todas las plataformas digitales del Gobierno de Santa Fe y el requisito indispensable para realizar gestiones dentro del nuevo sistema de Gobierno Digital.

El registro puede realizarse mediante ARCA, la aplicación Mi Argentina o utilizando los datos del Documento Nacional de Identidad (DNI). Una vez iniciado el trámite, el usuario recibirá un correo electrónico de confirmación con el asunto "Solicitud de confirmación de Email ID Ciudadana".

Tras validar la cuenta, el solicitante deberá crear una contraseña de entre ocho y veinte caracteres que incluya al menos dos letras mayúsculas y dos números. Completado ese paso, el sistema solicitará la aceptación de los términos y condiciones y la adhesión al Domicilio Digital.

La adhesión al Domicilio Digital constituye un requisito obligatorio y funciona como la bandeja electrónica donde cada ciudadano recibirá notificaciones, comunicaciones y actualizaciones vinculadas a los trámites realizados ante la administración provincial.

La creación de la ID Ciudadana puede realizarse a través del Portal Ciudadano de la provincia: www.santafe.gob.ar/portalciudadano.

Paso a paso para registrarse

Con el objetivo de facilitar la incorporación al nuevo sistema, la Provincia puso a disposición materiales explicativos sobre la creación de la ID Ciudadana, la adhesión al Domicilio Digital y el uso de la Atención Virtual, que pueden consultarse en el siguiente enlace: https://youtu.be/Eo_XR-eZxP8?si=LccxVPULnrsfziSg

• LEER MÁS: Desde el 1 de julio, la ID Ciudadana será obligatoria para realizar trámites digitales en Santa Fe

ID ciudadana santafesinos obligatorio julio
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