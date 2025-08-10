Uno Santa Fe | Santa Fe | Acuerdo Capital

Acuerdo Capital: dos de las cinco obras que se desarrollan en la ciudad de Santa Fe entran en su etapa final

El Gobierno Provincial financia cinco proyectos urbanos coordinados por la Municipalidad para mejorar arterias clave en Santa Fe. Calle Larrea registra un avance del 90% y avenida Peñaloza del 50%.

10 de agosto 2025 · 14:00hs
El Gobierno de la Provincia de Santa Fe avanza con la pavimentación de calle Larrea y avenida Peñaloza, dos de las cinco obras urbanas que forman parte del Acuerdo Capital, firmado junto al intendente Juan Pablo Poletti. Estas obras, coordinadas por la Municipalidad, buscan mejorar el estado vial y la circulación en puntos estratégicos de la ciudad.

El paquete de obras incluye además la remodelación de los canteros centrales de las avenidas Aristóbulo del Valle, Juan José Paso y 7 Jefes, que se encuentran en diferentes etapas de ejecución, desde la inicial hasta la recta final.

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, destacó que “todas las obras priorizadas por la Municipalidad están en marcha, lo que demuestra el cumplimiento de acuerdos por parte del Gobierno Provincial”.

Detalles de las obras en marcha

  • Pavimentación de calle Larrea (90%): los trabajos avanzan en el tramo entre las avenidas Blas Parera y Peñaloza, con 1.250 metros de extensión. La obra contempla la ejecución de cordón cuneta, veredas y mejoras en los sistemas de desagüe para solucionar problemas históricos de anegamiento y deterioro vial.

  • Pavimentación de avenida Peñaloza (50%): se trabaja en el relleno de densidad controlada para nivelar superficies hasta la calle Excombatientes de Malvinas. También se completa el hormigonado en bocacalles y en la parte norte desde el barrio UPCN (Av. Peñaloza y La Pampa) hasta Excombatientes de Malvinas.

  • Cantero central de avenida Aristóbulo del Valle (5%): se realizan tareas de allanado, demolición de pavimentos y construcción de cordones de hormigón armado entre avenida Galicia y Espora. Se avanza con la instalación de cercos perimetrales y zanjeo para tendido eléctrico.

  • Cantero central de avenida Juan José Paso (30%): continúa la instalación de cámaras pluviales, tendido de cañerías y colocación de losetas en la rotonda frente al estadio de Colón y entre calles 1° de Mayo y 4 de Enero. Se llevan adelante tareas de nivelación, veredas y corrimiento de columnas de iluminación.

  • Cantero central de avenida 7 Jefes (5%): se inició el retiro de mobiliario urbano y luminarias, demolición de pisos y preparación del suelo entre las calles Intendente Muttis y Pedro Ferré para continuar con la intervención.

Además, Enrico recordó que la Provincia realiza otras obras de gran envergadura en la ciudad, como el nuevo Puente Santa Fe-Santo Tomé, la defensa hídrica en el Gran Santa Fe, la iluminación de la Circunvalación y la construcción de edificios para instituciones educativas, entre otras.

El Acuerdo Capital refuerza así el compromiso de la Provincia y la Municipalidad para mejorar la infraestructura urbana y la calidad de vida de los santafesinos.

