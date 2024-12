Además de las Taser, en marzo llegan a Santa Fe las armas antitumulto Byrna: cuáles son sus características

Byrna, armas no letales que funcionan a base de dióxido de carbono

De acuerdo a lo que informó Radiópolis (Radio 2), en marzo del año que comienza, llegarán cien pistolas Taser, armas de electroshock , que generan un arco electrovoltaico que pasa por el cuerpo, con mucha potencia –alrededor de 50.000 voltios de tensión–, pero con una muy baja intensidad de corriente –de 4 miliamperios–, lo que provoca el bloqueo de los músculos motores, inmovilizando a quien recibe el impacto de manera inmediata, permitiendo su reducción sin poner en riesgo la integridad física de los involucrados. Y, además, cien Byrna, armas no letales que funcionan a base de dióxido de carbono . Pueden lanzar proyectiles cinéticos totalmente sólidos, o químicos u orgánicos, como balines que al impacto se fragmentan y liberan una sustancia parecida al gas pimienta, por ejemplo.

El ministro de Seguridad, Pablo Cococcini señaló al respecto: “Apenas lleguen en marzo las ponemos en funcionamiento a modo de prueba piloto”. De acuerdo a lo que explicó, instructores están entrenando a los agentes para que se conviertan en operadores de Taser y de Byrna.

“En Santa Fe tenemos 24.000 agentes policiales y unos 4.000 en el Servicio Penitenciario, 100 armas no alcanzan para todos, pero es una prueba piloto. Se van a distribuir en distintos puntos de las provincias, es un proceso sujeto a monitoreo”, advirtió el funcionario. Según trascendió, el entrenamiento para los futuros operadores termina con una descarga de las armas a modo de prueba.

En noviembre pasado, el gobierno provincial anunció la incorporación de este tipo de armas no letales con fines antitumulto. En esa oportunidad, el subsecretario de Tecnología y Equipamiento del Ministerio de Justicia y Seguridad, Armando Faraón, sostuvo: “Con esta adquisición le estamos otorgando a la policía una herramienta de control y defensa con una letalidad infinitamente menor a las armas de fuego, ya que si bien las armas no letales no existen, las Taser tienen una muy baja intensidad de corriente, que logra inmovilizar a quien recibe el disparo para ser reducido por el agente”.

En ese sentido, Faraoni indicó que “no hay que asociar el voltaje con la letalidad, porque lo que hace letal a un arma es la intensidad de corriente, y en este sentido las Taser transmiten menos intensidad de corriente que un desfibrilador, e incluso se pueden utilizar para disparar a una persona que tiene un marcapasos y no la afecta”.

Estas pistolas “son pensadas para los agentes caminantes y ese tipo de patrullamientos”, dijo el funcionario; y se recomienda el uso solo para reducir a personas que se encuentran en un estado de alteración o bajo efectos de estupefacientes.

A modo de control, el Ejecutivo provincial también incorporará 100 bodycam que tendrán cada uno de los agentes que utilicen las Taser. Estas cámaras corporales se colocan en el pecho y graban desde 15 segundos antes del disparo. Según el subsecretario, “esto permite monitorear si hubo un buen uso o un abuso de la Taser. Así se puede proteger al efectivo de una falsa denuncia por la mala utilización del arma”.

• LEER MÁS: Santa Fe confirmó que incorporará 100 pistolas Taser para la Policía en marzo