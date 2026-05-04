Accesos a puertos: Provincia busca consensos para un plan de obras y ordenamiento vial

El Gobierno provincial reunió a intendentes y al sector privado en Rosario para consensuar un esquema de obras y logística que mejore el acceso a las terminales portuarias, por donde sale el 80 % de los granos del país.

El Gobierno de Santa Fe dio un nuevo paso en la construcción de un sistema planificado y moderno para optimizar las rutas que conducen a los puertos , un nodo estratégico por donde se canaliza la mayor parte de las exportaciones agroindustriales del país. La iniciativa, que se viene gestando desde hace tiempo, busca ordenar el tránsito, mejorar la infraestructura y dotar de mayor eficiencia a la logística portuaria .

En la sede gubernamental de Rosario, el gobernador Maximiliano Pullaro , junto a los ministros Lisandro Enrico (Obras Públicas), Gustavo Puccini (Desarrollo Productivo) y Pablo Olivares (Economía), encabezó un encuentro clave con intendentes de localidades involucradas y representantes del sector privado, entre ellos autoridades de la Bolsa de Comercio de Rosario.

Del encuentro también participaron jefes locales de ciudades estratégicas para el esquema portuario, como San Lorenzo, Villa Gobernador Gálvez, Puerto General San Martín, Timbúes, Arroyo Seco, Alvear y General Lagos, territorios atravesados por el intenso flujo de transporte pesado.

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, explicó que el eje central de la reunión fue avanzar en un acuerdo para unificar un circuito de ingreso a los puertos, con el objetivo de ordenar la circulación y planificar obras. “La propuesta tiene como horizonte recuperar la infraestructura vial y desarrollar un plan que garantice una circulación segura y ordenada para la gran cantidad de camiones que llegan a la zona portuaria”, indicó.

En ese sentido, el funcionario subrayó la magnitud del desafío: “Por campaña de cosecha ingresan alrededor de 2 millones de camiones desde 13 provincias, lo que no solo sostiene miles de puestos de trabajo, sino que también constituye un eslabón clave para la salida de la producción nacional”.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, remarcó que la iniciativa apunta a consolidar una política de Estado en materia logística, con continuidad en el tiempo. “Buscamos que el Circuito de Ingresos a Puertos sea fruto de un gran acuerdo y tenga respaldo en los próximos gobiernos”, afirmó.

Además, destacó la necesidad de una mirada integral: “Los caminos por los que llega la producción no pueden estar en este estado. Por nuestros puertos sale el 80 % de los granos del país, y eso exige infraestructura adecuada, servicios de calidad y reglas claras”.

En ese marco, uno de los puntos clave en discusión es la implementación de un sistema único de cobro con destino específico para financiar obras, una herramienta que, según Puccini, permitirá “dar previsibilidad y mejorar la competitividad, reduciendo tiempos y costos para el sector privado”.

Una oportunidad para revertir años de desorden

Desde el Gobierno provincial reconocen que durante años existió falta de planificación y coordinación entre Nación, Provincia y municipios, lo que derivó en un marcado deterioro de la infraestructura vial en los accesos portuarios.

Frente a este escenario, el objetivo es avanzar en acuerdos que permitan unificar criterios y generar un sistema eficiente y sustentable, que contemple tanto la circulación del transporte pesado como el impacto en las localidades atravesadas.

“Todos coincidimos en que es momento de dar vuelta la página y avanzar hacia un circuito portuario moderno, con un plan de obras progresivo que también minimice los problemas ambientales y urbanos”, sostuvo Enrico.

Finalmente, el ministro enfatizó la urgencia de las intervenciones: “Hoy llegar a los puertos es una travesía muy riesgosa. Necesitamos obras como rotondas, puentes, dobles carriles y mantenimiento integral”. Y adelantó que existe el compromiso de las partes para elevar en el corto plazo un proyecto de ley a la Legislatura, que permita plasmar el nuevo esquema de acceso a los puertos.

De este modo, Santa Fe busca ordenar uno de los circuitos logísticos más importantes del país, con impacto directo en la competitividad exportadora y en la calidad de vida de las ciudades que conviven a diario con el tránsito pesado.