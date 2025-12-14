Uno Santa Fe | Santa Fe | adopción

Adopción: Santa Fe revierte una tendencia y aumenta la vinculación con niños de más de 8 años

Mientras siguen activas 137 convocatorias para adolescentes, el Ruaga informó que la respuesta de los postulantes fue mucho mejor que en 2024

Redacción UNO Santa Fe

14 de diciembre 2025 · 17:43hs
El balance anual del funcionamiento del sistema de adopción en Santa Fe dejó un dato alentador en un área donde persiste una deuda nacional: aumentó la cantidad de niños y niñas mayores de 8 años que encontraron una familia.

Así lo confirmaron fuentes oficiales al presentar los resultados preliminares del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (Ruaga).

Mayor respuesta a las convocatorias públicas

Referentes del organismo explicaron que se produjo un cambio favorable en la disposición de los postulantes a la hora de participar en las convocatorias públicas que incluyen a niños y adolescentes. Tradicionalmente, la mayoría de los aspirantes busca incorporar a bebés o a chicos de corta edad.

La directora del Ruaga, Adriana Bonelli, informó que entre enero y noviembre se iniciaron más de 100 trámites de adopción. De ese total, 22 casos corresponden a niños y niñas mayores de 8 años, lo que representa aproximadamente el 17% de los expedientes abiertos en 2025.

La respuesta de los aspirantes fue mucho mejor en relación a las edades de los niños, niñas y adolescentes si comparamos 2025 con el período anterior”, sostuvo la funcionaria. Además, anunció una nueva apertura de inscripciones hasta el 20 de diciembre con el objetivo de reforzar la red de búsqueda en toda la provincia.

Un giro respecto del año pasado

Bonelli recordó que en 2024 “hubo cerca de 110 vinculaciones, pero casi ninguna con niños mayores de 8 años”. Este año, en cambio, la tendencia se revirtió y el balance parcial es considerado una señal positiva en la articulación del Ruaga con los juzgados de familia.

Actualmente, Santa Fe mantiene 137 convocatorias públicas abiertas para adoptar a chicos y chicas de entre 9 y 17 años. Son procesos variables, ya que avanzan, se actualizan o se suman nuevos casos. Las convocatorias permiten la participación de aspirantes de cualquier provincia.

sede Ruaga Santa Fe.jpg
La sede del Registro Único de Aspirantes con Fines Adoptivos (Ruaga), Santa Fe

La sede del Registro Único de Aspirantes con Fines Adoptivos (Ruaga), Santa Fe

Cómo inscribirse para adoptar en Santa Fe

La inscripción vigente rige hasta el 20 de diciembre. El trámite es gratuito, se realiza online y no requiere abogado:

Paso 1. Enviar el Formulario F1 por correo electrónico.

Paso 2. Esperar la confirmación del Ruaga con la fecha y modalidad de los talleres informativos obligatorios.

Paso 3. Luego de los encuentros, presentar el Formulario F2 y la documentación requerida:

-DNI (copia y original)

-Certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos

-Certificado de Antecedentes Penales

-Actas de nacimiento de los hijos

-Documentación que acredite estado civil (acta de matrimonio, acta de defunción, unión convivencial, sentencia de ausencia, entre otros)

Para personas extranjeras se exige residencia en Argentina de más de cinco años. La edad mínima es 25 años, salvo que el cónyuge o conviviente cumpla esta condición.

Contacto y próximas fechas

El Ruaga atiende consultas al 342-6-400454, de lunes a viernes entre las 8 y las 13. También dispone de correos electrónicos:

-Santa Fe: [email protected]

-Rosario: [email protected]

La participación en el encuentro informativo virtual es obligatoria. Las próximas fechas serán:

-26 de diciembre para residentes del área Santa Fe.

-29 de diciembre para postulantes de Rosario.

Oficinas del Ruaga

-Santa Fe: Hipólito Yrigoyen 2375

-Reconquista: Hipólito Yrigoyen 1500

-Rosario: Zeballos 1898

Con una mejora en los procesos de adopción de niños mayores, Santa Fe cierra el año con un indicador alentador y un desafío claro: sostener este cambio en 2026 para garantizar más oportunidades a quienes esperan una familia en etapas avanzadas de su desarrollo.

