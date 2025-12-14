Santa Fe implementará un sistema moderno para identificar personas y vehículos en tiempo real

Se trata del Siprec, que unificará capturas, secuestros y paraderos en una base de datos única, ágil y trazable. Las áreas de Seguridad e Innovación Pública destacaron que reemplaza plataformas obsoletas y marca un “cambio de paradigma” en el trabajo policial.

El Gobierno de Santa Fe presentó el Sistema de Registro de Capturas, Secuestros y Paraderos (Siprec), un sistema tecnológico que moderniza la forma en que la Policía consulta, registra e identifica información vinculada a personas y vehículos .

El sistema, desarrollado con estructura Laravel, es modular, escalable y permite gestionar de manera integral las solicitudes de captura de personas, los secuestros vehiculares y los pedidos de paradero en tiempo real, garantizando unificación, calidad de datos y trazabilidad.

Durante la presentación, el secretario de Análisis y Gestión de la Información del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Esteban Santantino, señaló que “la mejor manera de graficar qué implica este nuevo sistema es mencionar que la Policía de Santa Fe trabaja hoy con una plataforma que tiene más de 40 años. Y, además, es sobre esa base tan antigua donde se apoya gran parte de la proactividad policial en la calle”.

Agregó que, “cuando un agente identifica a una persona o un vehículo y necesita verificar si tiene algún requerimiento judicial, lo hace con un sistema que tiene cuatro décadas, lo que implica enormes desventajas frente al volumen de operatividad que manejan las principales ciudades de la provincia”.

En esa línea, Santantino indicó que “la implementación de Siprec constituye un verdadero cambio de paradigma, porque se inscribe en un método de trabajo policial muy distinto, más moderno y más eficiente”. Añadió que “este salto tecnológico, además, requiere acompañamiento con recursos, y por eso hoy, junto al Ministerio de Gobierno e Innovación Pública, damos el puntapié inicial para verlo funcionando muy pronto en las calles”.

Sobre su puesta en marcha, detalló que “el año 2026 comenzará con el Siprec ya operando en calle, de modo que el personal policial realizará consultas sobre personas y vehículos contrastando con una base de datos más eficiente, rápida y ágil. Cualquier proceso de modernización requiere una articulación estrecha con el Poder Judicial y el Ministerio Público de la Acusación”.

Un salto de tecnología necesario

Por su parte, el secretario de Tecnologías para la Gestión del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública, Ignacio Tabares, subrayó que “este es un cambio que venimos planificando hace mucho tiempo para migrar de sistemas obsoletos a uno moderno que interopera con otras plataformas del Estado”.

Recordó que el sistema vigente hasta hoy, conocido como Cóndor, era de 1998 y no podía sostener las necesidades actuales.

Tabares afirmó que “Siprec mejorará el patrullaje policial porque brindará información en tiempo real”, y añadió que “es una herramienta tecnológica de última generación que permitirá incorporar de inmediato cualquier pedido de captura, secuestro o paradero”.

También remarcó que “el sistema Cóndor era totalmente estanco, corría en un servidor antiguo y ya casi no quedan personas que lo conozcan, mientras que Siprec es moderno, escalable y permitirá crecer de manera sostenida en funcionalidades”.

Cómo impactará el nuevo sistema

La Provincia explicó que la puesta en marcha del Siprec permitirá modernizar el Sistema de Secuestro de Vehículos, ya que gestionará de forma integral las fichas de secuestros, generará estadísticas y georreferenciará los hechos. El sistema estará integrado con ID Ciudadana, lo que garantizará una identificación única y segura de las personas.

En cuanto al Sistema de Identificación de Personas, se digitalizarán por completo los prontuarios, las capturas y los pedidos de paradero. Siprec incorporará imágenes, reportes y un “semáforo de solicitudes” que agilizará la clasificación y tratamiento de cada caso, también integrado con ID Ciudadana.