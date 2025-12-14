Las obras del Hospital de Niños presentan un 80% de avance: nueva Guardia y Sala de Oncohematología

Con una inversión provincial que supera los 16.000 millones de pesos, el Hospital Alassia de Santa Fe está muy cerca de contar con nuevos espacios a través de las obras de ampliación que Provincia lleva adelante.

Obras en el Hospital de Niños Orlando Alassia. La inversión del Gobierno Provincial para esta obra es superior a los $ 16.000 millones.

El Gobierno de la Provincia continúa con los trabajos para la ampliación del Hospital de Niños “Dr. Orlando Alassia” de Santa Fe y el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, informó que “ya presentan un 80% de avance las tareas para terminar la nueva Guardia y la unidad de Oncohematología que estamos construyendo sobre el ala oeste del edificio”.

“Esta es una de las obras que estaba paralizada al inicio de la gestión pero que el gobernador Maximiliano Pullaro decidió reactivar y terminar para garantizar una mejor atención médica de los niños de la capital y la región”, recordó Enrico. La inversión del Gobierno Provincial para esta obra es superior a los $16.000 millones.

Los trabajos incluyen la construcción de una superficie cubierta de 3.500 metros cuadrados donde se desarrollarán las nuevas dependencias del Hospital con tecnología de última generación, equipamiento y comodidades acordes a las necesidades del efector.

En cuanto al desarrollo que presentan las nuevas plantas, el secretario de Obras Públicas, Marcelo Pascualón, destacó que “en la azotea se realizan todas las instalaciones necesarias para los servicios del Hospital. Se instalaron los paneles solares y los equipos de aire acondicionado que van a abastecer cada una de las dependencias del nuevo edificio. Además, también colocamos los tanques con 50 mil litros de agua destinados a incendios con bombas presurizadoras especiales”.

“En el interior del edificio se avanzó con el cierre hermético de las habitaciones para los pacientes oncohematológicos que sufren inmunidad deprimida y se están realizando trabajos de instalaciones termomecánicas y de corrientes débiles”, añadió Pascualón.

Modernizará al hospital de niños más importante de la región

Desde la Dirección Provincial de Arquitectura e Ingeniería (Dipai), a cargo del proyecto, explicaron que la nueva Guardia se ubicará en la planta baja con nuevos espacios de admisión, consultorios, cirugía, observación con 14 camas, shockroom, enfermería, oficinas, ingreso de ambulancias y núcleos circulatorios con ascensores y escaleras. Mientras que, en planta alta, la unidad de oncohematología contará con 14 unidades de internación, laboratorio, sala para reconstitución de medicamentos, consultorios, hospital de día, sala de infusiones y sala de juegos.

En estas semanas, la Unidad Transitoria de Empresas a cargo de la obra avanza en la pintura de cielorraso y muros interiores, la colocación de revestimiento vinílico, artefactos sanitarios, mobiliario y parasoles.

La obra contempla la construcción de una plaza de uso restringido que va a vincular el edificio existente con el nuevo, integrando espacios interiores y exteriores y definiendo el acceso peatonal principal a la guardia.

En la plaza de ingreso, además, se ejecutan los bancos y en el exterior del edificio la colocación de mosaicos en la vereda.

Hito en el Alassia

Mientras continúa la construcción de la nueva Guardia y la unidad de Oncohematología, en el Hospital Alassia se realizaron las dos primeras intervenciones con el moderno angiógrafo de última generación.

La Provincia llevó adelante durante el último tiempo, la creación de un área especializada para la atención de cardiopatías congénitas infantiles donde se encuentra la nueva sala de hemodinamia con el angiógrafo de última generación Philips Azurion 5.

Las primeras prácticas fueron a mediados de octubre a una niña de 13 meses de edad y a un niño de 8 años, ambos con una evolución favorable, según el informe brindado por el Ministerio de Salud de la Provincia.