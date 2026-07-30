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Amsafé protesta este jueves en la Peatonal y lanza un plan de lucha con actividades durante agosto y septiembre

El gremio de los docentes públicos realizará este jueves una radio abierta frente al Teatro Municipal, para visibilizar los reclamos del sector docente. La actividad forma parte de una jornada provincial de protesta y será el inicio de un plan de lucha para los próximos meses

30 de julio 2026 · 08:16hs
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Amsafé protesta este jueves en la Peatonal y lanza un plan de lucha con actividades durante agosto y septiembre

La delegación Amsafé La Capital llevará adelante este jueves 30 de julio, desde las 11, una jornada de protesta en la Peatonal San Martín, frente al Teatro Municipal, con el objetivo de hacer públicos los reclamos de los trabajadores de la educación y denunciar el impacto de las políticas salariales implementadas por el Gobierno provincial.

La actividad incluirá una radio abierta, una volanteada, intervenciones artísticas y un espacio para entrevistas y testimonios de docentes que, según el gremio, fueron perjudicados por distintas medidas adoptadas por el Ejecutivo santafesino.

• LEER MÁS: Ctera confirmó un paro nacional docente para el 3 de agosto: cómo será la adhesión de los gremios docentes en Santa Fe

Los reclamos de Amsafé

Durante la jornada, el sindicato pondrá el foco en distintas problemáticas que afectan al sector educativo. Entre ellas se encuentran:

  • La situación de los docentes jubilados.
  • El pago del presentismo para quienes quedaron excluidos por el Anexo 3.
  • Las licencias médicas.
  • El funcionamiento de Iapos.
  • Las condiciones laborales en las escuelas.

Desde el gremio señalaron que la convocatoria busca generar un espacio público para visibilizar estos reclamos y expresar las demandas de los trabajadores de la educación.

Comienza un plan de lucha que seguirá en agosto y septiembre

La jornada de este jueves será el punto de partida de un plan de lucha provincial que incluirá diversas actividades en toda Santa Fe. El cronograma prevé radios abiertas, conferencias de prensa, clases públicas, asambleas frente a las escuelas y distintas acciones de visibilización.

Además, Amsafé confirmó su adhesión al paro nacional convocado por CTERA para el 3 de agosto, con cese de actividades en reclamo del envío de fondos nacionales para la educación.

Al respecto, el secretario general del gremio, Rodrigo Alonso, sostuvo: "Será interesante ver qué hace el Gobierno provincial ese día, si acompaña a los trabajadores de la educación o continúa respaldando las políticas del Gobierno nacional".

Las actividades continuarán los días 7, 12, 20 y 25 de agosto, con jornadas provinciales dedicadas a distintos ejes de reclamo, entre ellos la situación previsional, la salud, la educación técnica y las condiciones laborales.

Asimismo, el sindicato anunció la realización del denominado "Septiembre Blanco", que incluirá movilizaciones, caravanas, concentraciones, ruidazos y diversas actividades en distintos puntos de la provincia.

Qué reclama el gremio docente

Entre los principales planteos de Amsafé figuran:

  • Una nueva propuesta salarial para docentes activos y jubilados.
  • Una cláusula automática de actualización por inflación.
  • La recuperación del poder adquisitivo de los salarios.
  • La derogación del premio por asistencia perfecta.
  • La convocatoria a nuevas paritarias técnicas.
  • Soluciones al funcionamiento de Iapos.
  • Mejoras en las condiciones laborales de las escuelas.
  • El rechazo a la reforma previsional.

Presentación ante el Ministerio de Trabajo

Rodrigo Alonso también adelantó que el sindicato realizará una presentación ante el Ministerio de Trabajo al considerar que el Gobierno provincial actuó con "mala fe" durante la negociación paritaria.

"En el sector docente los siete representantes paritarios rechazamos la propuesta. El Gobierno debería volver a convocarnos para seguir discutiendo. No puede cerrar la paritaria por decreto, como ya ocurrió en ocho de las diez negociaciones que llevó adelante esta gestión", afirmó el dirigente gremial.

Con esta jornada de protesta, Amsafé buscará mantener el conflicto docente en la agenda pública y redoblar la presión sobre el Gobierno provincial para reabrir la discusión salarial y atender los reclamos vinculados con las condiciones laborales y previsionales del sector.

• LEER MÁS: Amsafé cuestionó el aumento por decreto del Gobierno: "Si no hay acuerdo, la paritaria debe seguir", afirmó Rodrigo Alonso

Amsafé protesta actividades agosto septiembre
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