Advierten que cada 6 segundos muere en el mundo una persona por causa de la diabetes

En Argentina, una de cada 10 personas padece diabetes tipo 2 (9,8% de la población). El estado de epidemia que ha tomado en estos últimos años (muere una persona con esta enfermedad cada 6 segundos en el planeta) “viene de la mano de la obesidad y también de la disminución de la actividad física" alertaron desde la Sociedad Argentina de Diabetes.

La doctora Silvana Vázquez, del Servicio de Endocrinología del Sanatorio Adventista del Plata, explica que como no siempre produce síntomas muchas veces pasa desapercibida, por lo que se recomienda a todos los mayores de 40 años hacerse un análisis de sangre anual para medir su glucemia.

La diabetes, que representa la séptima causa de muerte nacional, es padecida por 380.000.000 de personas a nivel global y se remarca que "la falta de información es uno de los principales obstáculos para combatirla". En muchos casos, hasta que no sobreviene un infarto o un ACV o hasta que no se padece una enfermedad renal que requiere diálisis, la persona no se entera de que la padece.

En cuanto a las características de la diabetes, la especialista señala que “es una enfermedad que tiene su origen en el exceso de azúcar en sangre y ocurre cuando el páncreas, órgano rodeado por el estómago e intestino delgado, no produce suficiente insulina o cuando el organismo se torna resistente a sus efectos. La insulina es una hormona sumamente necesaria para que el azúcar de la sangre pueda entrar a las células y esta sustancia sea utilizada como energía. Cuando el cuerpo no tiene suficiente insulina, el azúcar se acumula en la sangre en cantidades elevadas y pone a la persona en riesgo de que sufra algunos problemas serios de salud, como afecciones cardiovasculares, insuficiencia renal, complicaciones a nivel del sistema nervioso, impotencia masculina, problemas en la visión y dificultad para la cicatrización de heridas”.

La médica nos explica además que “la diabetes tipo 1, popularmente llamada insulinodependiente o juvenil, puede ocurrir a cualquier edad, pero es más frecuente en niños y adolescentes. En la mayoría de los casos, el sistema inmunológico ataca y destruye a parte del páncreas, afectando la producción de insulina. Dentro de esta clasificación también hay que mencionar a la diabetes gestacional, que se detecta por primera vez durante el embarazo. Por otra parte, la diabetes más habitual es la de tipo 2, conocida comúnmente como la diabetes no insulinodependiente o del adulto, que generalmente se desarrolla después de los 40 años, aunque en el último tiempo han aumentado los casos en niños, especialmente si sufren de obesidad. Se trata de pacientes en los que el páncreas produce insulina, pero lo hace de manera insuficiente o bien, el organismo no la puede utilizar eficazmente. No siempre es necesario tratarla con insulina como sucede con el otro caso”.

Actualmente en el mundo de la medicina se habla de diagnósticos de “prediabetes”, determinados cuando el paciente presenta elevados niveles de azúcar en sangre, por encima de las medias normales y por debajo los niveles para definir diabetes. Es importante conocer a tiempo que existe un riesgo de desarrollar la enfermedad, para estar atentos a la posible aparición de síntomas, en cuyo caso se debe concurrir al endocrinólogo o a su médico clínico. Respecto de dichos indicadores, la médica señaló: “Usualmente la persona comienza notando un aumento de la sed y en consecuencia, un incremento en la cantidad de orina que elimina. Acompañado a ello, puede haber pérdida de peso, visión borrosa y frecuentemente el paciente manifiesta sentirse más cansado que lo habitual. No obstante, hay que tener presente que la diabetes de tipo 2 se desarrolla sin ninguna señal perceptible, por eso generalmente se detecta cuando surgen otros problemas de salud relacionados. Para estas situaciones, la prevención se centra en los controles de laboratorio en forma periódica, mediante análisis de sangre”.

Asimismo, la profesional indicó que quienes deben prestar mayor atención a dichos factores, son las personas de 45 años o más, con un índice de masa corporal de 25 (medida del sobrepeso), los que guardan hábitos sedentarios, tienen antecedentes familiares de diabetes o aquellos que padecen de hipertensión o colesterol bueno bajo y triglicéridos altos.

Para todos los casos, Vázquez recomendó realizar ejercicio física en forma rutinaria, planificar una dieta saludable que permita llegar al peso ideal de acuerdo a la contextura física e intentar normalizar los niveles de azúcar a través de los alimentos que se consumen. Si estos cambios de hábitos no resultan suficientes, el especialista indicará la terapia farmacológica apropiada a cada caso, remarcó.