Entre los partidos de Colón y Unión, y la media maratón de 21K, se retiraron 2.280 kilos de basura de las calles santafesinas. El programa "Santa Fe Más Limpia" desplegó cuadrillas especiales para garantizar la higiene en el sur, el macrocentro y la zona costera.

Operativo récord: la Municipalidad recolectó más de 2.200 kilos de residuos tras el finde deportivo.

En el marco del programa Santa Fe Más Limpia, la Municipalidad realizó un operativo especial de limpieza con personal propio para recuperar rápidamente los espacios públicos luego de eventos masivos. Durante el fin de semana se recolectaron 2.280 kilos de residuos entre los tres eventos mencionados.

El sábado, 12 agentes municipales juntaron 660 kilos de residuos luego del partido de Colón y Acassuso. Los trabajos se realizaron en los alrededores del estadio Brigadier López, sobre la Av. J.J. Paso hasta 4 de Enero y en las arterias laterales hacia el norte y el sur.

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Un operativo similar se realizó el domingo por la noche tras el encuentro entre Unión y Boca, en las inmediaciones del estadio 15 de Abril. Allí se recolectaron 980 kilos de residuos, donde también trabajaron 12 empleados municipales.

image Operativo récord: la Municipalidad recolectó más de 2.200 kilos de residuos tras el finde deportivo

Maratón

En tanto, tras la finalización de la Maratón de 21 kilómetros realizada el domingo por la mañana se recolectaron 980 kilos de residuos. Para este evento se desplegó un amplio operativo de limpieza que comprendió el amplio circuito de competencia que recorrió la Costanera Oeste, Costanera Este, el puerto de la ciudad y alrededores.

Cabe remarcar que toda la basura recolectada fue trasladada inmediatamente al complejo ambiental. De este modo, la Municipalidad trabaja constantemente para mantener la ciudad limpia y ordenada.