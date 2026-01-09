Uno Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe

Agenda Santa Fe de verano: vacaciones con actividades culturales y deportivas

La cartelera de los espacios municipales de Santa Fe se renueva con diferentes propuestas gratuitas para todas las edades

9 de enero 2026 · 08:09hs
Actividades diversas en Santa Fe para disfrutar el verano

Actividades diversas en Santa Fe para disfrutar el verano

La Municipalidad de Santa Fe ofrece diversas actividades gratuitas para disfrutar la ciudad en la temporada de verano. Entre ellas, se destaca el ciclo de “Cine bajo las estrellas” en el Mercado Progreso; el Salón Anual Nacional en el Museo Municipal de Artes Visuales; ferias de artesanos locales en la zona de la costanera; entre otras.

La agenda completa se puede consultar en el siguiente enlace: https://agenda.santafeciudad.gov.ar/

Deporte y recreación en Santa Fe

Este viernes 9, de 17 a 19.30, se llevarán a cabo en el playón del Centro de Deportes de la Costanera Oeste, (Avenida Almirante Brown 5294), el programa “Deportes en la playa”. Se dictarán diferentes actividades deportivas, como fútbol, sóftbol, vóley, balonmano y cestobol. Además se podrá participar de la “Maratón de ritmos” para todas las edades.

Cabe resaltar que todas las propuestas son de acceso libre y gratuito.

Mercado Progreso

”Cine bajo las estrellas”

En el marco de la agenda de verano en la ciudad, la Secretaría de Cultura invita a disfrutar de la proyección de películas en pantalla grande y al aire libre en el Mercado Progreso (Balcarce 1635).

cine bajo las estrellas Municipalidad Santa Fe Mercado Progreso2

Esta iniciativa conjunta de la Municipalidad y Cine Club Santa Fe tiene lugar todos los miércoles de enero a las 20.30. Se invita a los vecinos a disfrutar al aire libre de producciones del séptimo arte elegidas para la ocasión, con entrada libre y gratuita.

El espacio contará con servicio de bufé y se propone a los interesados llevar su sillón o manta para mayor comodidad.

La programación es la siguiente:

  • 14 de enero – “Días Perfectos”, de Win Wenders, Japón, Alemania, 2023, duración 124 m.
  • 21 de enero – “El Joven Frankenstein”, de Mel Brooks, EE. UU., 1974, duración 106 m.
  • 28 de enero – “El mensaje”, de Iván Fund, Argentina, 2025, duración 91m.

LEER MÁS: Una nueva playa se suma como opción para disfrutar del verano en la ciudad

Ferias de emprendedores y artesanos

Domingo 11

  • Feria de Emprendedores Anticuarios, de 10 a 18 – Almirante Brown y Ricardo Aldao.
  • Feria de Artesanos Paseo de Artesanos Costanera Oeste, de 15 a 21 – Almirante Brown, entre Ruperto Godoy y Ricardo Aldao.
  • Feria de Artesanos, Sol Costero, Paseo de Artesanos Costanera Oeste, de 15 a 21 – Almirante Brown, entre Pedro de Vega y Ricardo Aldao.
  • Teatros y Museos santafesinos
ferias municipales.jpg

Teatro Municipal 1.º de Mayo

Muestra “Capas del tiempo – 120 años del Teatro Municipal”

Puede visitarse de martes a sábado, de 9 a 13 y de 17 a 20, y los domingos, de 17 a 20, en la Sala Franze del Teatro Municipal 1.º de Mayo (San Martín 2020). Estará vigente hasta el 28 de febrero de 2026.

Teatro Municipal Santa Fe Peatonal2.jpg

Museo Municipal Sor Josefa Díaz y Clucellas

“Salón a la carta”

El Museo Municipal de Artes Visuales Sor Josefa Díaz y Clucellas (San Martín 2068), presenta “Salón a la carta”, propuesta gratuita que tendrá lugar los días jueves y viernes desde el 9 de enero al 15 de febrero de lunes a viernes de 10 a 12 y de 17 a 19, y los sábados, domingos y feriados de 17 a 20.

Museo Municipal Sor Josefa Díaz y Clucellas1.jpg

El Equipo de Educación del Museo Sor Josefa invita a recorrer el Salón Anual Nacional 2025 a través de una propuesta autoguiada. La actividad incluye cuatro guías temáticas y un plano didáctico que reúnen obras de 23 artistas de todo el país.

“La luna fue testigo de mi nacimiento pero guardará el secreto de mis muertes”

La muestra puede visitarse de miércoles a sábados de 9.30 a 12.30 y de 17 a 20 y los domingos y feriados de 17 a 20, la misma se exhibirá hasta el domingo 15 de febrero de 2026.

Centro Experimental del Color

“Secretos a la vista de todos: Diálogo entre Paulina Scheitlin y el acervo de Fotogalería Municipal”

La muestra “Secretos a la vista de todos: Diálogo entre Paulina Scheitlin y el acervo de Fotogalería Municipal” se inaugurará este viernes 9 a las 20, en el Centro Experimental del Color, (Estación Belgrano, ala oeste). La misma podrá visitarse de forma libre y gratuita hasta el 15 de marzo de miércoles a viernes de 9 a 13, y miércoles a domingos y feriados de 17 a 20.

Estación Belgrano trenes Bulevar Gálvez Santa Fe

Casa Museo César López Claro

”Muestra patrimonial Aquí nos vemos”

En el marco del 35.º Aniversario la Casa Museo César López Claro (Piedras 7352), exhibe la muestra patrimonial “Aquí nos vemos, conversaciones con María y César”, la muestra puede visitarse de lunes a viernes de 9 a 12, hasta el 20 de febrero de 2026.

Museo López Claro Santa Fe costanera

Fotogalería Municipal

Muestra “Todo y nada”

La muestra puede visitarse de 8 a 20 en Primera Junta 2451, de 8 a 20, con entrada libre y gratuita. La misma estará vigente hasta el 20 de febrero de 2026.

Embed

Museo de la Constitución Nacional

Muestra permanente. Horarios: lunes a viernes, de 8.30 a 12.30 y de 14 a 18; sábados y domingos, de 14 a 18.

Museo de la Manzana Jesuítica

“Obras restauradas en el Santuario”

En el Santuario Nuestra Señora de los Milagros (San Martín 1588), se realizan visitas mediadas a cargo de la profesora Raquel Garigliano.

Embed

Visitas guiadas: viernes a las 9.30, 11, 15.30 y 17; sábados a las 15.30 y 17. Horarios de apertura: miércoles a sábados, de 9 a 12.30 y de 15.30 a 19.

Santa Fe verano Mercado Progreso Cine bajo las estrellas agenda Ferias
Noticias relacionadas
siguen vigente dos alertas por tormentas fuertes para la ciudad de santa fe

Siguen vigente dos alertas por tormentas fuertes para la ciudad de Santa Fe

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este viernes

Hospital Alassia, uno de los efectores publicos donde se realizan las intervenciones en Santa Fe.

Cardiopatías congénitas: Santa Fe garantizó las cirugías en hospitales con profesionales del Garrahan y locales

Nuevo sorteo de Créditos NIDO

Créditos Nido: un total de 91 santafesinos resultaron ganadores en el nuevo sorteo de este jueves

Lo último

Marino Hinestroza será nuevo refuerzo de Boca

Marino Hinestroza será nuevo refuerzo de Boca

Sorpresa en la lista de Unión: Tomás González viajaría a Uruguay

Sorpresa en la lista de Unión: Tomás González viajaría a Uruguay

Más de 20% de los homicidios de diciembre en Santa Fe ocurrieron en el departamento La Capital

Más de 20% de los homicidios de diciembre en Santa Fe ocurrieron en el departamento La Capital

Último Momento
Marino Hinestroza será nuevo refuerzo de Boca

Marino Hinestroza será nuevo refuerzo de Boca

Sorpresa en la lista de Unión: Tomás González viajaría a Uruguay

Sorpresa en la lista de Unión: Tomás González viajaría a Uruguay

Más de 20% de los homicidios de diciembre en Santa Fe ocurrieron en el departamento La Capital

Más de 20% de los homicidios de diciembre en Santa Fe ocurrieron en el departamento La Capital

La nueva estrategia de Colón para pagarle a Espínola y levantar la inhibición

La nueva estrategia de Colón para pagarle a Espínola y levantar la inhibición

Becas Progresar: quiénes cobran en enero un pago adicional de 35.000 pesos

Becas Progresar: quiénes cobran en enero un pago adicional de 35.000 pesos

Ovación
Se pone en marcha la Liga Nacional Masculina de Vóleibol

Se pone en marcha la Liga Nacional Masculina de Vóleibol

Tobías Pitbull Reyes tendrá su gran oportunidad eliminatoria

Tobías Pitbull Reyes tendrá su gran oportunidad eliminatoria

Comienza la acción en el Súper Seven de Mar del Plata

Comienza la acción en el Súper Seven de Mar del Plata

En Mar del Plata se inauguró oficialmente la Playa Olímpica 2026

En Mar del Plata se inauguró oficialmente la Playa Olímpica 2026

El arquero de Deportivo Madryn sufrió un paro cardiorrespiratorio en plena pretemporada

El arquero de Deportivo Madryn sufrió un paro cardiorrespiratorio en plena pretemporada

Policiales
Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Escenario
Llega la primera semifinal del Concurso de Bandas 2026 en Tribus Club de Arte

Llega la primera semifinal del Concurso de Bandas 2026 en Tribus Club de Arte

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"