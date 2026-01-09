Agenda Santa Fe de verano: vacaciones con actividades culturales y deportivas

La cartelera de los espacios municipales de Santa Fe se renueva con diferentes propuestas gratuitas para todas las edades

La Municipalidad de Santa Fe ofrece diversas actividades gratuitas para disfrutar la ciudad en la temporada de verano. Entre ellas, se destaca el ciclo de “Cine bajo las estrellas” en el Mercado Progreso ; el Salón Anual Nacional en el Museo Municipal de Artes Visuales ; ferias de artesanos locales en la zona de la costanera ; entre otras.

Deporte y recreación en Santa Fe

Este viernes 9, de 17 a 19.30, se llevarán a cabo en el playón del Centro de Deportes de la Costanera Oeste, (Avenida Almirante Brown 5294), el programa “Deportes en la playa”. Se dictarán diferentes actividades deportivas, como fútbol, sóftbol, vóley, balonmano y cestobol. Además se podrá participar de la “Maratón de ritmos” para todas las edades.

Cabe resaltar que todas las propuestas son de acceso libre y gratuito.

Mercado Progreso

”Cine bajo las estrellas”

En el marco de la agenda de verano en la ciudad, la Secretaría de Cultura invita a disfrutar de la proyección de películas en pantalla grande y al aire libre en el Mercado Progreso (Balcarce 1635).

Esta iniciativa conjunta de la Municipalidad y Cine Club Santa Fe tiene lugar todos los miércoles de enero a las 20.30. Se invita a los vecinos a disfrutar al aire libre de producciones del séptimo arte elegidas para la ocasión, con entrada libre y gratuita.

El espacio contará con servicio de bufé y se propone a los interesados llevar su sillón o manta para mayor comodidad.

La programación es la siguiente:

14 de enero – “Días Perfectos”, de Win Wenders, Japón, Alemania, 2023, duración 124 m.

21 de enero – “El Joven Frankenstein”, de Mel Brooks, EE. UU., 1974, duración 106 m.

28 de enero – “El mensaje”, de Iván Fund, Argentina, 2025, duración 91m.

Ferias de emprendedores y artesanos

Domingo 11

Feria de Emprendedores Anticuarios, de 10 a 18 – Almirante Brown y Ricardo Aldao.

Feria de Artesanos Paseo de Artesanos Costanera Oeste, de 15 a 21 – Almirante Brown, entre Ruperto Godoy y Ricardo Aldao.

Feria de Artesanos, Sol Costero, Paseo de Artesanos Costanera Oeste, de 15 a 21 – Almirante Brown, entre Pedro de Vega y Ricardo Aldao.

Teatros y Museos santafesinos

Teatro Municipal 1.º de Mayo

Muestra “Capas del tiempo – 120 años del Teatro Municipal”

Puede visitarse de martes a sábado, de 9 a 13 y de 17 a 20, y los domingos, de 17 a 20, en la Sala Franze del Teatro Municipal 1.º de Mayo (San Martín 2020). Estará vigente hasta el 28 de febrero de 2026.

Museo Municipal Sor Josefa Díaz y Clucellas

“Salón a la carta”

El Museo Municipal de Artes Visuales Sor Josefa Díaz y Clucellas (San Martín 2068), presenta “Salón a la carta”, propuesta gratuita que tendrá lugar los días jueves y viernes desde el 9 de enero al 15 de febrero de lunes a viernes de 10 a 12 y de 17 a 19, y los sábados, domingos y feriados de 17 a 20.

El Equipo de Educación del Museo Sor Josefa invita a recorrer el Salón Anual Nacional 2025 a través de una propuesta autoguiada. La actividad incluye cuatro guías temáticas y un plano didáctico que reúnen obras de 23 artistas de todo el país.

“La luna fue testigo de mi nacimiento pero guardará el secreto de mis muertes”

La muestra puede visitarse de miércoles a sábados de 9.30 a 12.30 y de 17 a 20 y los domingos y feriados de 17 a 20, la misma se exhibirá hasta el domingo 15 de febrero de 2026.

Centro Experimental del Color

“Secretos a la vista de todos: Diálogo entre Paulina Scheitlin y el acervo de Fotogalería Municipal”

La muestra “Secretos a la vista de todos: Diálogo entre Paulina Scheitlin y el acervo de Fotogalería Municipal” se inaugurará este viernes 9 a las 20, en el Centro Experimental del Color, (Estación Belgrano, ala oeste). La misma podrá visitarse de forma libre y gratuita hasta el 15 de marzo de miércoles a viernes de 9 a 13, y miércoles a domingos y feriados de 17 a 20.

Casa Museo César López Claro

”Muestra patrimonial Aquí nos vemos”

En el marco del 35.º Aniversario la Casa Museo César López Claro (Piedras 7352), exhibe la muestra patrimonial “Aquí nos vemos, conversaciones con María y César”, la muestra puede visitarse de lunes a viernes de 9 a 12, hasta el 20 de febrero de 2026.

Fotogalería Municipal

Muestra “Todo y nada”

La muestra puede visitarse de 8 a 20 en Primera Junta 2451, de 8 a 20, con entrada libre y gratuita. La misma estará vigente hasta el 20 de febrero de 2026.

Museo de la Constitución Nacional

Muestra permanente. Horarios: lunes a viernes, de 8.30 a 12.30 y de 14 a 18; sábados y domingos, de 14 a 18.

Museo de la Manzana Jesuítica

“Obras restauradas en el Santuario”

En el Santuario Nuestra Señora de los Milagros (San Martín 1588), se realizan visitas mediadas a cargo de la profesora Raquel Garigliano.

Visitas guiadas: viernes a las 9.30, 11, 15.30 y 17; sábados a las 15.30 y 17. Horarios de apertura: miércoles a sábados, de 9 a 12.30 y de 15.30 a 19.