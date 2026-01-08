Una nueva playa se suma como opción para disfrutar del verano en la ciudad

La ciudad suma un nuevo sector acondicionado, con controles y servicios, para disfrutar del verano sin salir de Santa Fe.

El Paseo de la Laguna se habilitó como una nueva playa en la ciudad de Santa Fe

La Municipalidad de Santa Fe habilitó el Paseo de la Laguna como nuevo balneario , incorporándolo oficialmente como zona de baño seguro durante la temporada de verano 2026 .

La medida se dispuso por decisión del intendente Juan Pablo Poletti a partir de evaluaciones técnicas realizadas por el Servicio de Prevención y Seguridad Acuática y la Dirección de Gestión de Riesgos , que determinaron que las condiciones actuales de profundidad del agua , junto con la disponibilidad de servicios complementarios , permiten el uso recreativo seguro del sector.

“Seguimos recuperando y poniendo en valor nuestros espacios públicos para que los santafesinos puedan disfrutarlos de manera segura”, remarcó el intendente.

Y agregó: “La habilitación del Paseo de la Laguna como balneario es el resultado de un trabajo técnico serio, con controles, guardavidas y reglas claras, que nos permite ampliar las opciones de recreación durante el verano y volver a encontrarnos con nuestra costa de forma responsable”.

Cómo y cuándo funcionará el balneario

El nuevo balneario funcionará desde este 8 de enero hasta el 31 de marzo, todos los días de 10 a 20, siempre que se mantengan las condiciones establecidas.

La habilitación estará vigente mientras el nivel del río, medido por el hidrómetro del Puerto de Santa Fe, sea igual o superior a 2,20 metros. Si el nivel desciende por debajo de ese valor, el sector funcionará exclusivamente como solárium, con la correspondiente señalización.

La zona de baño contará con boyado de seguridad, que delimitará una profundidad máxima de un metro, ubicado a una distancia mínima de tres metros del veril o de cambios bruscos de profundidad.

Con esta decisión, la Municipalidad continúa ampliando y fortaleciendo los espacios públicos de recreación, promoviendo el disfrute seguro de la costa y el uso responsable de los entornos naturales de la ciudad.

Todas las playas y soláriums habilitados

Además del nuevo espacio, los santafesinos y turistas que visiten la ciudad podrán disfrutar de seis espacios habilitados para solárium: espigones 1 y 2 de la Costanera Oeste, Playa Grande, Playa Sur, Paseo de la Laguna y Playa de los Alisos; además de los natatorios de los parques del Sur y Juan de Garay y la Playa Este, como única zona de baño seguro. Los nueve espacios estarán abiertos al público todos los días de 10 a 20.

