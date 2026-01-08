Uno Santa Fe | Santa Fe | playa

Una nueva playa se suma como opción para disfrutar del verano en la ciudad

La ciudad suma un nuevo sector acondicionado, con controles y servicios, para disfrutar del verano sin salir de Santa Fe.

8 de enero 2026 · 07:21hs
El Paseo de la Laguna se habilitó como una nueva playa en la ciudad de Santa Fe

gentileza

El Paseo de la Laguna se habilitó como una nueva playa en la ciudad de Santa Fe

La Municipalidad de Santa Fe habilitó el Paseo de la Laguna como nuevo balneario, incorporándolo oficialmente como zona de baño seguro durante la temporada de verano 2026.

playa costa este
playa costa este

La medida se dispuso por decisión del intendente Juan Pablo Poletti a partir de evaluaciones técnicas realizadas por el Servicio de Prevención y Seguridad Acuática y la Dirección de Gestión de Riesgos, que determinaron que las condiciones actuales de profundidad del agua, junto con la disponibilidad de servicios complementarios, permiten el uso recreativo seguro del sector.

Seguimos recuperando y poniendo en valor nuestros espacios públicos para que los santafesinos puedan disfrutarlos de manera segura”, remarcó el intendente.

Y agregó: “La habilitación del Paseo de la Laguna como balneario es el resultado de un trabajo técnico serio, con controles, guardavidas y reglas claras, que nos permite ampliar las opciones de recreación durante el verano y volver a encontrarnos con nuestra costa de forma responsable”.

Cómo y cuándo funcionará el balneario

El nuevo balneario funcionará desde este 8 de enero hasta el 31 de marzo, todos los días de 10 a 20, siempre que se mantengan las condiciones establecidas.

La habilitación estará vigente mientras el nivel del río, medido por el hidrómetro del Puerto de Santa Fe, sea igual o superior a 2,20 metros. Si el nivel desciende por debajo de ese valor, el sector funcionará exclusivamente como solárium, con la correspondiente señalización.

La zona de baño contará con boyado de seguridad, que delimitará una profundidad máxima de un metro, ubicado a una distancia mínima de tres metros del veril o de cambios bruscos de profundidad.

Con esta decisión, la Municipalidad continúa ampliando y fortaleciendo los espacios públicos de recreación, promoviendo el disfrute seguro de la costa y el uso responsable de los entornos naturales de la ciudad.

Todas las playas y soláriums habilitados

Además del nuevo espacio, los santafesinos y turistas que visiten la ciudad podrán disfrutar de seis espacios habilitados para solárium: espigones 1 y 2 de la Costanera Oeste, Playa Grande, Playa Sur, Paseo de la Laguna y Playa de los Alisos; además de los natatorios de los parques del Sur y Juan de Garay y la Playa Este, como única zona de baño seguro. Los nueve espacios estarán abiertos al público todos los días de 10 a 20.

LEER MÁS: Cuáles serán las playas y solariums habilitados en la ciudad para disfrutar durante la temporada de verano

playa Santa Fe verano
Noticias relacionadas
Imagen del embalsado formado sobre el pilote este del Puente Colgante.

A dos años del embalsado en la Setúbal, un bloque de vegetación se asentó sobre un pilote del Puente Colgante

Puente del Parque Garay: desde este jueves habilitan el tránsito solo para vehículos livianos

Puente del Parque Garay: desde este jueves habilitan el tránsito solo para vehículos livianos

Preocupación vecinal por la inseguridad: alertan por el aumento de delitos predatorios y la falta de denuncias

Preocupación de la Red de Vecinales por la inseguridad: alertan por el aumento de delitos y la falta de denuncias al 911

Advierten un escenario complejo en municipios y se tensa la paritaria: 30 localidades pidieron auxilio para pagar el aguinaldo. Foto ilustrativa.

Advierten un escenario complejo en municipios y se tensa la paritaria: 30 localidades pidieron auxilio para pagar el aguinaldo

Lo último

Cortes programados por EPE para este jueves

Cortes programados por EPE para este jueves

A dos años del embalsado en la Setúbal, un bloque de vegetación se asentó sobre un pilote del Puente Colgante

A dos años del embalsado en la Setúbal, un bloque de vegetación se asentó sobre un pilote del Puente Colgante

River rechazó una oferta por Martínez Quarta y mira a Europa por Andino

River rechazó una oferta por Martínez Quarta y mira a Europa por Andino

Último Momento
Cortes programados por EPE para este jueves

Cortes programados por EPE para este jueves

A dos años del embalsado en la Setúbal, un bloque de vegetación se asentó sobre un pilote del Puente Colgante

A dos años del embalsado en la Setúbal, un bloque de vegetación se asentó sobre un pilote del Puente Colgante

River rechazó una oferta por Martínez Quarta y mira a Europa por Andino

River rechazó una oferta por Martínez Quarta y mira a Europa por Andino

Barcelona goleó al Athletic Club y se metió en la final de la Supercopa de España

Barcelona goleó al Athletic Club y se metió en la final de la Supercopa de España

Mateo Del Blanco, en el radar de Corinthians y Unión toma nota

Mateo Del Blanco, en el radar de Corinthians y Unión toma nota

Ovación
Mateo Del Blanco, en el radar de Corinthians y Unión toma nota

Mateo Del Blanco, en el radar de Corinthians y Unión toma nota

Mauro Pittón aseguró: En Unión queremos seguir siendo un equipo intenso e incómodo

Mauro Pittón aseguró: "En Unión queremos seguir siendo un equipo intenso e incómodo"

Colón consultó por Federico Rasmussen, pero se topó con una importante barrera

Colón consultó por Federico Rasmussen, pero se topó con una importante barrera

Nos sorprendieron para bien: Unión inició la pretemporada con un plantel en gran nivel físico

"Nos sorprendieron para bien": Unión inició la pretemporada con un plantel en gran nivel físico

Unión tendrá que seguir esperando: Boca desechó la salida de Zenón al Alavés

Unión tendrá que seguir esperando: Boca desechó la salida de Zenón al Alavés

Policiales
Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Golpearon la puerta, lo empujaron y lo encerraron en el baño: así fue el asalto a un hombre de 79 años en Urquiza al 4600

Golpearon la puerta, lo empujaron y lo encerraron en el baño: así fue el asalto a un hombre de 79 años en Urquiza al 4600

Identificaron a un menor que sería el eslabón que faltaba en la cadena criminal que desembocó en el homicidio de Jeremías

Identificaron a un menor que sería el eslabón que faltaba en la cadena criminal que desembocó en el homicidio de Jeremías

Escenario
Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe