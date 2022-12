Aguante corazón aguante: advierten sobre riesgos cardíacos durante los partidos de la Selección

•LEER MÁS: Argentina buscará hacer historia frente a Croacia por un lugar en la final del Mundial

En el estudio que citó anteriormente se señaló que la mayoría de los pacientes que llegaban a la guardia venían de un bar y no de la casa. "Si vos estás mirando el partido en tu casa , con tu familia, más tranquilo, en el sillón, tenés muchísimas menos chances de que te pase algo que si lo estás mirando en un bar. Que el ambiente sea lo más relajado posible, si es en tu casa mejor", expuso.

"Si ya tenés un antecedente cardiológico, si tuviste un infarto, contás con un stent, tuviste un ACV o una angina de pecho (lo que sería el preinfarto) por supuesto tenés muchísimas más chances, duplicarlas, de tener un evento cardiológico ante una situación de estrés", indicó.

El sedentarismo, la hipertensión, la obesidad, el tabaquismo, la diabetes y el colesterol alto son factores de riego y también suma posibilidades de sufrir un hecho cardiológico.

El médico detalló qué sucede en el cuerpo cuando se sufre de estrés agudo: "En una situación brusca se liberan muchísimas hormonas del estrés, catecolaminas, adrenalina, cortisol. Se liberan en muchísima cantidad y la fabrica el mismo cuerpo, van a parar a uno de lo órganos que mayor receptores de estas hormonas tienen, que es el corazón y los vasos sanguíneos . Por lo tanto aumenta mucho la demanda de sangre que tiene el corazón y a su vez estas hormonas generan que se cierren las arterias que le dan sangre al corazón. Ahí es donde consume más, y si uno ya tiene un problema en las arterias puede venir el infarto".

La angina de pecho, la que comúnmente se conoce como preinfarto, es el dolor fuerte en el pecho y es lo que se puede producir en el cuerpo ante estas situaciones mencionadas. O directamente se puede dar un infarto , lo que ya sería la muerte de una parte del corazón o incluso alguna arritmia, un desequilibrio eléctrico.

El experto sostuvo que habitualmente luego de algunos eventos importantes, no solo el Mundial, aumentan las consultas de la gente para evitar estos problemas en el corazón. "Un síntoma muy importante que siempre le decimos a los pacientes que tengan en cuenta son las palpitaciones, sentir latir el corazón. Y ahí se puede dar por un arritmia, por lo que hay que descartar en ese momento aunque sea con un electrocardiograma que la cosa está bien", agregó.

Otro de los síntomas a estar atentos es el dolor en el pecho. Al respecto, Costa explicó: "Si te duele una zona o una área del pecho que no podés definir muy bien es otro síntoma importante a tener en cuenta. En el mejor de los casos no es nada y en el peor un infarto, por las dudas no hay que quedarse en casa esperando".

El cardiólogo resaltó que la comida y el alcohol afecta aún más al cuerpo. "Si encima hicimos una comida muy abundante, que para digerirla necesita flujo el estomago y los intestinos; y con toda la adrenalina y el alcohol, que hacen que el hígado trabaje sobrexigido para liberarse del alcohol que es tóxico para ese órgano, tenemos muchísimas más chances", cerró.

