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Aguas Santafesinas interrumpirá el suministro de agua en toda la ciudad de Santa Fe durante la madrugada del miércoles

La empresa realizará trabajos de mantenimiento en la planta potabilizadora Ingeniero Marcial Candioti. El corte del servicio será entre las 0 y las 5 de la mañana y afectará a toda la capital provincial.

2 de junio 2026 · 09:02hs
Habrá trabajos en la planta potabilizadora de agua 

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Habrá trabajos en la planta potabilizadora de agua 

Aguas Santafesinas (Assa) informó que este miércoles se llevará adelante una importante intervención en la planta potabilizadora Ingeniero Marcial Candioti, motivo por el cual será necesario suspender transitoriamente el suministro de agua potable en toda la ciudad de Santa Fe.

Según detalló la empresa, la interrupción del servicio se extenderá entre las 0 y las 5 de la madrugada, en el marco del plan de mantenimiento programado y confiabilización de instalaciones.

Los trabajos consisten en el reemplazo de una de las bombas de transferencia de la planta potabilizadora. La tarea fue dividida en dos etapas: una primera destinada al desmontaje del equipo existente y una segunda para la instalación de la nueva bomba, que se ejecutarán en semanas consecutivas.

Desde Assa explicaron que las tareas fueron planificadas durante esta época del año, en horario nocturno y a mitad de semana, con el objetivo de minimizar el impacto en los usuarios.

Recomiendan hacer un uso moderado de las reservas domiciliarias

La empresa recordó que, una vez concluidos los trabajos, la normalización del servicio será gradual, ya que el sistema debe recuperar progresivamente los niveles habituales de presión.

Por ese motivo, se recomienda a los vecinos moderar el consumo de agua almacenada en tanques y reservas domiciliarias mientras se desarrollan las tareas de mantenimiento.

Posible turbiedad del agua tras la restitución del servicio

En simultáneo con la intervención en la planta, Assa realizará un purgado preventivo de la red de distribución, mediante la liberación controlada de agua en distintos puntos estratégicos de la ciudad.

Esta medida busca reducir la posibilidad de que se registren episodios de turbiedad en el agua una vez restablecido el suministro.

No obstante, si algún usuario detecta agua con coloración o aspecto turbio, se aconseja dejar correr el agua desde la primera canilla de ingreso al domicilio hasta que recupere su apariencia habitual.

Canales de atención al usuario

Ante cualquier consulta o reclamo, los usuarios pueden comunicarse con el servicio de atención de Aguas Santafesinas durante las 24 horas a través de WhatsApp al +54 341 695 0008 o mediante la oficina virtual disponible en el portal institucional.

Aguas Santafesinas interrupción suministro agua Ciudad
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