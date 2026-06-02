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Pronóstico en Santa Fe: anticipan una semana estable con ascenso de temperatura y lluvias para el domingo

Según el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones se mantendrán estables durante los próximos días, con jornadas nubladas y máximas en aumento.

2 de junio 2026 · 07:32hs
El tiempo en la ciudad de Santa Fe

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El comienzo de este martes en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada con cielo cubierto, húmeda, y una temperatura de 10.5º y una sensación térmica 10.3º a las 7.30 de la mañana y una máxima prevista de 19°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables. En el día de la fecha, si bien se mantiene la acción predominante del sistema de alta presión, se observa nuevamente una configuración de las masas de aire la cual permite la alternancia de jornadas mayormente nubladas y con cielo despejado o con leve nubosidad. Esta situación genera que a lo largo de la semana se observe un mantenimiento en la configuración y comportamiento de las variables meteorológicas hasta por lo menos el día sábado, ya que con el ingreso de una nueva masa de aire frío durante el domingo se podrían observar algunas lluvias de variadas intensidades. A priori no se esperan fenómenos adversos hasta entonces.

Miércoles con cielo mayormente nublado, con algunos mejoramientos temporales y condiciones estables. Temperaturas con poco cambio: mínima 13º y máxima 18º. Vientos leves a moderados predominando del sector este/noreste, rotando al nor/noreste por momentos.

En tanto para el jueves se espera con cielo nublado a parcialmente nublado con condiciones estables. Temperaturas en gradual ascenso: mínima 15º y máxima 24º. Vientos leves a moderados predominando del sector noreste, rotando al nor/noreste por momentos.

Por último, viernes con cielo parcialmente nublado a despejado, con alguna nubosidad variable por momentos. Condiciones estables y leve pérdida de la estabilidad con temperaturas en suave descenso: mínima 14º y máxima 21º. Vientos leves predominando del sector nor/noreste, rotando al este/noreste hacia la tarde o tarde/noche.

• LEER MÁS: Informe trimestral del SMN: pronostican un otoño con temperaturas más altas de lo normal en Santa Fe

Santa Fe pronóstico temperatura lluvias
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