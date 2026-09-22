El Servicio Local de Niñez de la ciudad de Santa Fe aborda la situación del adolescente de 14 años en coordinación con el Hospital Alassia y equipos de salud provinciales. Señalaron antecedentes vinculados a consumos y fragilidad familiar. En las próximas horas habrá una reunión interinstitucional para definir las medidas de protección.

Menor hallado en bulevar: la Municipalidad dispuso un acompañante las 24 horas en el Hospital Alassia

La Municipalidad de Santa Fe informó que, a través de su Servicio Local de Niñez, mantiene un abordaje directo sobre el caso del adolescente de 14 años que permanece internado en el Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia, tras haber sido encontrado el pasado viernes en la zona del cantero central de bulevar Pellegrini y 1° de Mayo .

De acuerdo con lo precisado por las autoridades locales, la actuación del equipo territorial se había iniciado con anterioridad al hecho a partir de antecedentes vinculados a situaciones de consumo de estupefacientes y ante las severas dificultades detectadas en su entorno familiar para garantizar los cuidados básicos y la protección integral del menor.

El lugar dónde encontraron al menor que luego fue trasladado al hospital Alassia

A raíz del deterioro en su estado de salud y su posterior ingreso al efector pediátrico, la Secretaría de Políticas Sociales profundizó el seguimiento del expediente. Entre las primeras disposiciones adoptadas, la Municipalidad resolvió que el joven cuente con un acompañante personalizado las 24 horas dentro del hospital mientras dure su internación y recuperación clínica.

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"Se coordinó un acompañamiento personalizado de 24 horas para el menor en el Hospital Alassia. En las próximas horas mantendremos una mesa interinstitucional para evaluar el esquema de protección a seguir", explicaron desde el servicio Local de Niñez de la Municipalidad de Santa Fe.

Mesa de trabajo interinstitucional para definir el futuro del adolescente

El plan de acción municipal contempla articulaciones inmediatas con el sistema de salud y la Justicia:

Mesa interdisciplinaria: para las próximas horas está prevista una reunión clave entre equipos del Municipio, referentes del Hospital Alassia, áreas del Ministerio de Salud y la Secretaría de Niñez de la Provincia para definir una medida de protección excepcional o de amparo.

Abordaje territorial: durante los meses previos se habían implementado estrategias de intervención junto a instituciones barriales para contener la vulnerabilidad del menor y su núcleo cercano.

Estrategia sanitaria e integral: las decisiones administrativas buscarán revertir el cuadro de desprotección social y asegurar que, una vez otorgada el alta médica, el adolescente cuente con un dispositivo habitacional y de contención adecuado.