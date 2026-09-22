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El tiempo en Santa Fe: del frío de este martes a los 31° que se esperan para el viernes

El ingreso de aire frío mantiene las temperaturas bajas durante las próximas horas. Desde el jueves comenzará un marcado ascenso térmico, con una máxima prevista de 31° para el viernes

22 de septiembre 2026 · 07:44hs
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El tiempo en la ciudad de Santa Fe

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El comienzo de este martes en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada despejada, fresca y con una temperatura de 9.6º, una sensación térmica de 9.3º a las 7.30 de la mañana y una máxima prevista de 17°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables. En el día de la fecha, se observa que continúa el ingreso de aire frío a la región y con ello la potenciación del sistema de alta presión, el cual genera que las temperaturas tiendan a descender gradualmente hasta por lo menos la mañana del miércoles. No obstante ello y de acuerdo con la configuración de las masas de aire que adoptaría el sistema durante los próximos día, se debería observar un cambio en el comportamiento meteorológico, ya que se espera a partir de mañana por la tarde o el jueves a más tardar que los registros térmicos comiencen a presentar un gradual ascenso, acompañando una gradual pérdida de estabilidad y una presencia algo más marcada de nubosidad variable por momentos.

Miércoles con cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad por momentos. Condiciones estables con alguna posibilidad de banco de nieblas o neblinas, sobre todo en zonas rurales o interurbanas. Temperaturas con poco cambio de las mínimas, 7º y ascenso de las máximas, 20º. Vientos leves a moderados predominando del sector nor/noreste.

En tanto para el jueves se espera cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad por momentos y condiciones estables a relativamente estables, con tendencia a perder estabilidad. Temperaturas en ascenso: mínima 10º y máxima 26º. Vientos moderados predominando del sector norte, rotando al noreste por momentos.

Por último se espera un viernes con cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad por momentos y con condiciones relativamente estables a algo inestables. Temperaturas en ascenso: mínima 14º y máxima 31º. Vientos leves a moderados predominando del sector norte, oscilando entre el noroeste y el noreste.

• LEER MÁS: Pronóstico trimestral del SMN: Santa Fe se prepara para una primavera más lluviosa de lo normal

Santa Fe tiempo frío
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