Uno Santa Fe | Santa Fe | paro

Paro universitario: docentes y no docentes de Santa Fe reclaman por salarios y financiamiento

La medida alcanza a trabajadores de la UNL y la UTN y se suma a un cronograma de protestas que tendrá una nueva Marcha Federal Universitaria el 15 de octubre

22 de septiembre 2026 · 08:03hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Paro universitario: docentes y no docentes de Santa Fe reclaman por salarios y financiamiento

El Frente Sindical de Universidades Nacionales lleva adelante este martes un nuevo paro universitario en todo el país, en reclamo al Gobierno nacional por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y por una recomposición de los salarios de trabajadores docentes y no docentes.

La medida de fuerza fue convocada luego del fracaso de las últimas negociaciones paritarias. Según señalaron las organizaciones sindicales, el Gobierno nacional volvió a presentar una propuesta de aumento salarial del 3%, porcentaje que ya había sido rechazado durante las negociaciones anteriores.

Desde el Frente Sindical sostienen que ese incremento se encuentra por debajo de lo que, según su interpretación, debería aplicarse a partir de la medida cautelar vinculada con la Ley de Financiamiento Universitario. Además, los gremios plantearon que existe un retraso salarial del 33,4% y estimaron una deuda salarial equivalente a cuatro salarios.

• LEER MÁS: Informe de la UNL sobre el Presupuesto 2027: revelan un retroceso del 27% en fondos para universidades desde el 2023

Paro universitario en Santa Fe

En la provincia de Santa Fe, la medida alcanza a trabajadores de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).

En el caso de la UNL, adhieren a la jornada de protesta los trabajadores docentes nucleados en ADUL y los trabajadores no docentes representados por APUL. También se suman a la medida los docentes de la UTN agrupados en FAGDUT.

De esta manera, durante este martes se verá afectada la actividad habitual en las instituciones universitarias alcanzadas por la medida de fuerza.

Reclamo de los gremios universitarios

El paro forma parte de un esquema de medidas de fuerza escalonadas definido por el Frente Sindical Universitario. La protesta tiene como principales reclamos la actualización de los salarios, el financiamiento de las universidades públicas y el cumplimiento de la legislación aprobada por el Congreso.

Desde el espacio sindical también cuestionaron la situación de las becas estudiantiles, los recursos destinados a las actividades de docencia, investigación y extensión y el financiamiento de los hospitales universitarios.

Los gremios anunciaron además una nueva movilización nacional para el 15 de octubre, en el marco de la Marcha Federal Universitaria, que será la quinta desde el inicio de la gestión de Javier Milei, según indicó el Frente Sindical.

La convocatoria contempla una movilización hacia el Palacio de Tribunales, donde las organizaciones buscarán reclamar por el cumplimiento de la normativa vinculada al financiamiento de las universidades nacionales.

El Frente Sindical definió los paros nacionales, las jornadas de protesta y la próxima marcha como una respuesta conjunta de los gremios docentes y no docentes frente a la situación salarial y presupuestaria de las universidades públicas.

paro Universitario docentes Santa Fe
Noticias relacionadas
Monseñor Matías Vecino, obispo auxiliar de la arquidiócesis Santa Fe de la Vera Cruz

"El Papa está en otra sintonía": la Iglesia de Santa Fe pidió mirar más allá de la coyuntura política

Menor hallado en bulevar: la Municipalidad dispuso un acompañante las 24 horas en el Hospital Alassia

Menor hallado en bulevar: la Municipalidad dispuso un acompañante las 24 horas en el Hospital Alassia

ahora debemos avanzar: que sigue tras la eleccion del proyecto para transformar plaza italia

"Ahora debemos avanzar": qué sigue tras la elección del proyecto para transformar Plaza Italia

El tiempo en la ciudad de Santa Fe

El tiempo en Santa Fe: del frío de este martes a los 31° que se esperan para el viernes

Lo último

River vuelve a la AFA con una propuesta que busca modificar el fútbol argentino

River vuelve a la AFA con una propuesta que busca modificar el fútbol argentino

Qué médicos consultar si hacés deporte regularmente

Qué médicos consultar si hacés deporte regularmente

5 claves para elegir una agencia de growth marketing

5 claves para elegir una agencia de growth marketing

Último Momento
River vuelve a la AFA con una propuesta que busca modificar el fútbol argentino

River vuelve a la AFA con una propuesta que busca modificar el fútbol argentino

Qué médicos consultar si hacés deporte regularmente

Qué médicos consultar si hacés deporte regularmente

5 claves para elegir una agencia de growth marketing

5 claves para elegir una agencia de growth marketing

Sig Ragga y Hugo y Los Gemelos se unen para una cumbre de la música santafesina en Tribus

Sig Ragga y Hugo y Los Gemelos se unen para una cumbre de la música santafesina en Tribus

La gran fiesta ricotera llega a Tribus de la mano de Superlógico

La gran fiesta ricotera llega a Tribus de la mano de Superlógico

Ovación
Juegos Suramericanos 2026: qué competencias se podrán ver este martes 22 de septiembre

Juegos Suramericanos 2026: qué competencias se podrán ver este martes 22 de septiembre

Las Leonas y Los Leones acaparan la atención en Santa Fe

Las Leonas y Los Leones acaparan la atención en Santa Fe

Los Pumas 7s y Las Yaguaretés, de oro en Rosario

Los Pumas 7's y Las Yaguaretés, de oro en Rosario

Waterpolo: Argentina perdió en caballeros y consiguió festejar en las damas

Waterpolo: Argentina perdió en caballeros y consiguió festejar en las damas

La lucha se despidió de Santa Fe sumando un oro y una plata

La lucha se despidió de Santa Fe sumando un oro y una plata

Policiales
Rosario: secuestraron un arsenal con siete armas de guerra y 117 balas en barrio Las Flores

Rosario: secuestraron un arsenal con siete armas de guerra y 117 balas en barrio Las Flores

Emboscada y homicidio en barrio San Agustín: mataron de tres balazos a un joven de 19 años en la vía pública

Emboscada y homicidio en barrio San Agustín: mataron de tres balazos a un joven de 19 años en la vía pública

Secuestraron 26 ladrillos de marihuana abandonados a la vera de la ruta nacional 11: en la misma zona hace una semana incautaron otros 941 kilos

Secuestraron 26 ladrillos de marihuana abandonados a la vera de la ruta nacional 11: en la misma zona hace una semana incautaron otros 941 kilos

Escenario
Axel llega a Santa Fe con su nuevo tour Así Vivir

Axel llega a Santa Fe con su nuevo tour "Así Vivir"

La gran fiesta ricotera llega a Tribus de la mano de Superlógico

La gran fiesta ricotera llega a Tribus de la mano de Superlógico

Sig Ragga y Hugo y Los Gemelos se unen para una cumbre de la música santafesina en Tribus

Sig Ragga y Hugo y Los Gemelos se unen para una cumbre de la música santafesina en Tribus

Solange se consagró ganadora de Gran Hermano 2026

Solange se consagró ganadora de Gran Hermano 2026

Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final

Harlem Festival 2026: comenzó la venta de entradas por día y ya está en la etapa final