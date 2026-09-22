Paro universitario: docentes y no docentes de Santa Fe reclaman por salarios y financiamiento

La medida alcanza a trabajadores de la UNL y la UTN y se suma a un cronograma de protestas que tendrá una nueva Marcha Federal Universitaria el 15 de octubre

El Frente Sindical de Universidades Nacionales lleva adelante este martes un nuevo paro universitario en todo el país, en reclamo al Gobierno nacional por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y por una recomposición de los salarios de trabajadores docentes y no docentes.

La medida de fuerza fue convocada luego del fracaso de las últimas negociaciones paritarias . Según señalaron las organizaciones sindicales, el Gobierno nacional volvió a presentar una propuesta de aumento salarial del 3% , porcentaje que ya había sido rechazado durante las negociaciones anteriores.

Desde el Frente Sindical sostienen que ese incremento se encuentra por debajo de lo que, según su interpretación, debería aplicarse a partir de la medida cautelar vinculada con la Ley de Financiamiento Universitario. Además, los gremios plantearon que existe un retraso salarial del 33,4% y estimaron una deuda salarial equivalente a cuatro salarios.

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Paro universitario en Santa Fe

En la provincia de Santa Fe, la medida alcanza a trabajadores de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).

En el caso de la UNL, adhieren a la jornada de protesta los trabajadores docentes nucleados en ADUL y los trabajadores no docentes representados por APUL. También se suman a la medida los docentes de la UTN agrupados en FAGDUT.

De esta manera, durante este martes se verá afectada la actividad habitual en las instituciones universitarias alcanzadas por la medida de fuerza.

Reclamo de los gremios universitarios

El paro forma parte de un esquema de medidas de fuerza escalonadas definido por el Frente Sindical Universitario. La protesta tiene como principales reclamos la actualización de los salarios, el financiamiento de las universidades públicas y el cumplimiento de la legislación aprobada por el Congreso.

Desde el espacio sindical también cuestionaron la situación de las becas estudiantiles, los recursos destinados a las actividades de docencia, investigación y extensión y el financiamiento de los hospitales universitarios.

Los gremios anunciaron además una nueva movilización nacional para el 15 de octubre, en el marco de la Marcha Federal Universitaria, que será la quinta desde el inicio de la gestión de Javier Milei, según indicó el Frente Sindical.

La convocatoria contempla una movilización hacia el Palacio de Tribunales, donde las organizaciones buscarán reclamar por el cumplimiento de la normativa vinculada al financiamiento de las universidades nacionales.

El Frente Sindical definió los paros nacionales, las jornadas de protesta y la próxima marcha como una respuesta conjunta de los gremios docentes y no docentes frente a la situación salarial y presupuestaria de las universidades públicas.