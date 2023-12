Desde la UNL advierten que "no hay forma de que la universidad funcione todo el año" con el presupuesto del 2023

Desde la Universidad Nacional del Litoral (UNL) expresaron su preocupación ante la total incertidumbre por la falta de definiciones en materia educativa del nuevo gobierno nacional. Las autoridades del anteriormente Ministerio de Educación, ahora devenido en Secretaría, aún no asumieron pero los trascendidos apuntan a que la decisión sería que las universidades nacionales funcionen en el 2024 con el mismo presupuesto que se les otorgó para el 2023. Ante esta posibilidad, autoridades de la UNL alertaron que "no hay forma que la universidad funcione todo el año" con estos recursos.

"La universidad claramente no puede funcionar si pensamos tener el mismo presupuesto ejecutado en el año 2023. Ya lo que nosotros pagamos de insumos y servicios a valores de enero del 2023 no van a ser los mismos valores en enero del 2024, aunque no aumentáramos los salarios. No hay forma de que la universidad funcione todo el año. Los créditos te alcanzarán para algunos meses", dijo a UNO Santa Fe el rector de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), Enrique Mammarella.