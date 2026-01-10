Alarma por dos incendios de autos durante la madrugada en Santa Fe

Dos autos incendiados, en distintos barrios, durante la madrugada de este sábado en la ciudad

Dos incendios de vehículos ocurridos en distintos puntos de la ciudad de Santa Fe durante la madrugada de este sábado generaron alarma y demandaron la intervención de la Agrupación de Bomberos Zapadores . Los hechos se registraron con pocas horas de diferencia en barrios ubicados en extremos opuestos de la capital provincial. No se reportaron personas heridas , aunque ambos rodados sufrieron importantes daños materiales.

El primer episodio tuvo lugar minutos después de la medianoche en barrio Candioti Norte , en la intersección de Mitre y Castellanos . Allí, un Chevrolet Corsa modelo 2015 que se encontraba estacionado comenzó a prenderse fuego por causas que aún se intentan establecer. La situación generó especial preocupación debido a que el automóvil contaba con equipo de GNC , lo que obligó a los bomberos a actuar con rapidez para cerrar el suministro de gas y desconectar la batería , evitando una posible explosión.

Según se informó, el propietario del vehículo, un joven de 19 años, presenció cómo las llamas destruyeron por completo el motor y provocaron severos daños en el habitáculo y las cubiertas delanteras.

auto incendiado Dos autos incendiados, en distintos barrios, durante la madrugada de este sábado en la ciudad gentileza

El segundo incendio se registró cerca de las 2 de la madrugada en la zona norte de Santa Fe, más precisamente en Islas Malvinas al 3600. En ese lugar, un Peugeot 208 blanco estacionado fue alcanzado por el fuego bajo circunstancias que aún no fueron esclarecidas. El peritaje preliminar indicó que el calor afectó de manera generalizada al rodado, con daños en el motor, las ruedas delanteras y la pintura de la carrocería.

Por estas horas, la Policía y los peritos de Bomberos Zapadores trabajan en ambas escenas para determinar si los incendios fueron accidentales, producto de fallas mecánicas, o si se trató de actos vandálicos. Las actuaciones continúan bajo investigación.

• LEER MÁS: La PDI apresó en zona de islas frente a Sauce Viejo a dos hombres por su posible relación con el doble crimen de los primos Cabrera