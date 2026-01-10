Después de las lluvias, las recomendaciones para descacharrar y prevenir el dengue

Recomiendan eliminar recipientes con agua estancada y extremar los cuidados en los hogares.

Después de las lluvias, consejos para descacharrar para prevenir el dengue

Tras las lluvias registradas en la ciudad, la Municipalidad recordó a la población que el descacharrado es la herramienta más efectiva para prevenir el dengue , así como también el Zika y la Chikungunya , enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes aegypti .

Este insecto deposita sus huevos en recipientes con agua estancada , por lo que las tareas de limpieza en el hogar se vuelven fundamentales para cuidar la salud pública y evitar la proliferación del mosquito.

El descacharrado consiste en eliminar, tapar o dar vuelta todo objeto que pueda acumular agua. Se deben tirar los recipientes en desuso, mantener boca abajo aquellos que no se utilizan y cepillar los que contienen agua de forma permanente, como los bebederos de mascotas, ya que los huevos del mosquito quedan adheridos a las paredes de los recipientes.

Recomendaciones clave después de las lluvias

Luego de las precipitaciones, es fundamental revisar patios, terrazas y espacios al aire libre donde pudo haberse acumulado agua:

Recipientes en desuso: eliminar botellas, latas, baldes rotos u objetos que puedan juntar agua.

eliminar botellas, latas, baldes rotos u objetos que puedan juntar agua. Elementos de uso diario: frascos, baldes y envases deben permanecer boca abajo o bajo techo .

frascos, baldes y envases deben permanecer o . Mascotas y plantas: cambiar el agua de los bebederos todos los días , cepillando bien los bordes. En floreros, se recomienda reemplazar el agua por arena húmeda .

cambiar el agua de los , cepillando bien los bordes. En floreros, se recomienda . Desagües y canaletas: limpiar hojas y suciedad para permitir el correcto escurrimiento del agua. En rejillas, se sugiere verter agua hirviendo .

limpiar hojas y suciedad para permitir el correcto escurrimiento del agua. En rejillas, se sugiere verter . Neumáticos: por su forma, son criaderos ideales del mosquito ; deben perforarse, rellenarse con arena o mantenerse cubiertos .

por su forma, son ; deben . Mampostería: en tapiales con vidrios rotos que acumulan agua, colocar lavandina si no es posible retirarlos.

Desde el municipio destacaron que estas acciones individuales complementan los operativos de fumigación y bloqueo sanitario que se realizan de manera permanente en los distintos barrios de la ciudad.

