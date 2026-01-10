Uno Santa Fe | Santa Fe | lluvias

Después de las lluvias, las recomendaciones para descacharrar y prevenir el dengue

Recomiendan eliminar recipientes con agua estancada y extremar los cuidados en los hogares.

10 de enero 2026 · 17:25hs
Después de las lluvias

gentileza

Después de las lluvias, consejos para descacharrar para prevenir el dengue

Tras las lluvias registradas en la ciudad, la Municipalidad recordó a la población que el descacharrado es la herramienta más efectiva para prevenir el dengue, así como también el Zika y la Chikungunya, enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes aegypti.

Este insecto deposita sus huevos en recipientes con agua estancada, por lo que las tareas de limpieza en el hogar se vuelven fundamentales para cuidar la salud pública y evitar la proliferación del mosquito.

El descacharrado consiste en eliminar, tapar o dar vuelta todo objeto que pueda acumular agua. Se deben tirar los recipientes en desuso, mantener boca abajo aquellos que no se utilizan y cepillar los que contienen agua de forma permanente, como los bebederos de mascotas, ya que los huevos del mosquito quedan adheridos a las paredes de los recipientes.

Recomendaciones clave después de las lluvias

Luego de las precipitaciones, es fundamental revisar patios, terrazas y espacios al aire libre donde pudo haberse acumulado agua:

  • Recipientes en desuso: eliminar botellas, latas, baldes rotos u objetos que puedan juntar agua.
  • Elementos de uso diario: frascos, baldes y envases deben permanecer boca abajo o bajo techo.
  • Mascotas y plantas: cambiar el agua de los bebederos todos los días, cepillando bien los bordes. En floreros, se recomienda reemplazar el agua por arena húmeda.
  • Desagües y canaletas: limpiar hojas y suciedad para permitir el correcto escurrimiento del agua. En rejillas, se sugiere verter agua hirviendo.
  • Neumáticos: por su forma, son criaderos ideales del mosquito; deben perforarse, rellenarse con arena o mantenerse cubiertos.
  • Mampostería: en tapiales con vidrios rotos que acumulan agua, colocar lavandina si no es posible retirarlos.

Desde el municipio destacaron que estas acciones individuales complementan los operativos de fumigación y bloqueo sanitario que se realizan de manera permanente en los distintos barrios de la ciudad.

• LEER MÁS: Dengue: detectaron presencia del mosquito vector en 25 barrios de la ciudad de Santa Fe

lluvias dengue descacharrado
Noticias relacionadas
El descargo de Mario Pereyra tras leer los comentarios de sus fanáticos en la publicación sobre su robo

Mario Pereyra parodió a los ladrones con uno de sus hits tras el robo en la vereda de su casa en Sauce Viejo

Combustibles en la ciudad de Santa Fe

Santa Fe paga la nafta más cara que el promedio nacional y consigue gasoil entre los más baratos del país

Dos autos incendiados, en distintos barrios, durante la madrugada de este sábado en la ciudad

Alarma por dos incendios de autos durante la madrugada en Santa Fe

Este año lo vamos a completar en todo el cordón sur. Vamos a tener unas 7000 cámaras en esta zona, dijo Cococcioni.  

Santa Fe avanza con la flagrancia virtual y el uso de inteligencia artificial para combatir el delito

Lo último

Sebastián Boselli, a un paso de salir de River con destino a Getafe

Sebastián Boselli, a un paso de salir de River con destino a Getafe

Colón avanza en la salida del Pulga Rodríguez tras una reunión clave

Colón avanza en la salida del Pulga Rodríguez tras una reunión clave

Mario Pereyra parodió a los ladrones con uno de sus hits tras el robo en la vereda de su casa en Sauce Viejo

Mario Pereyra parodió a los ladrones con uno de sus hits tras el robo en la vereda de su casa en Sauce Viejo

Último Momento
Sebastián Boselli, a un paso de salir de River con destino a Getafe

Sebastián Boselli, a un paso de salir de River con destino a Getafe

Colón avanza en la salida del Pulga Rodríguez tras una reunión clave

Colón avanza en la salida del Pulga Rodríguez tras una reunión clave

Mario Pereyra parodió a los ladrones con uno de sus hits tras el robo en la vereda de su casa en Sauce Viejo

Mario Pereyra parodió a los ladrones con uno de sus hits tras el robo en la vereda de su casa en Sauce Viejo

Roma ganó con autoridad ante Sassuolo y se mantiene en la pelea en la Serie A

Roma ganó con autoridad ante Sassuolo y se mantiene en la pelea en la Serie A

Villarreal se afirma en el podio y Betis desperdicia una chance clave en LaLiga

Villarreal se afirma en el podio y Betis desperdicia una chance clave en LaLiga

Ovación
Colón avanza en la salida del Pulga Rodríguez tras una reunión clave

Colón avanza en la salida del Pulga Rodríguez tras una reunión clave

Claudio Corvalán, entre Quilmes y un nudo que Unión debe desatar

Claudio Corvalán, entre Quilmes y un nudo que Unión debe desatar

Olmedo se la juega: Desde el primer día quise venir a Colón, porque es muy grande

Olmedo se la juega: "Desde el primer día quise venir a Colón, porque es muy grande"

Se abrió la venta de entradas de Unión para el partido ante Alianza Lima en Uruguay

Se abrió la venta de entradas de Unión para el partido ante Alianza Lima en Uruguay

Se viene en Colón la semana de máxima exigencia física en la pretemporada

Se viene en Colón la semana de máxima exigencia física en la pretemporada

Policiales
Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Esperanza: dos motociclistas murieron tras un choque frontal

Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Escenario
Llega la primera semifinal del Concurso de Bandas 2026 en Tribus Club de Arte

Llega la primera semifinal del Concurso de Bandas 2026 en Tribus Club de Arte

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"