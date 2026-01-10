Tras las lluvias registradas en la ciudad, la Municipalidad recordó a la población que el descacharrado es la herramienta más efectiva para prevenir el dengue, así como también el Zika y la Chikungunya, enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes aegypti.
Después de las lluvias, las recomendaciones para descacharrar y prevenir el dengue
Recomiendan eliminar recipientes con agua estancada y extremar los cuidados en los hogares.
Este insecto deposita sus huevos en recipientes con agua estancada, por lo que las tareas de limpieza en el hogar se vuelven fundamentales para cuidar la salud pública y evitar la proliferación del mosquito.
El descacharrado consiste en eliminar, tapar o dar vuelta todo objeto que pueda acumular agua. Se deben tirar los recipientes en desuso, mantener boca abajo aquellos que no se utilizan y cepillar los que contienen agua de forma permanente, como los bebederos de mascotas, ya que los huevos del mosquito quedan adheridos a las paredes de los recipientes.
Recomendaciones clave después de las lluvias
Luego de las precipitaciones, es fundamental revisar patios, terrazas y espacios al aire libre donde pudo haberse acumulado agua:
- Recipientes en desuso: eliminar botellas, latas, baldes rotos u objetos que puedan juntar agua.
- Elementos de uso diario: frascos, baldes y envases deben permanecer boca abajo o bajo techo.
- Mascotas y plantas: cambiar el agua de los bebederos todos los días, cepillando bien los bordes. En floreros, se recomienda reemplazar el agua por arena húmeda.
- Desagües y canaletas: limpiar hojas y suciedad para permitir el correcto escurrimiento del agua. En rejillas, se sugiere verter agua hirviendo.
- Neumáticos: por su forma, son criaderos ideales del mosquito; deben perforarse, rellenarse con arena o mantenerse cubiertos.
- Mampostería: en tapiales con vidrios rotos que acumulan agua, colocar lavandina si no es posible retirarlos.
Desde el municipio destacaron que estas acciones individuales complementan los operativos de fumigación y bloqueo sanitario que se realizan de manera permanente en los distintos barrios de la ciudad.
