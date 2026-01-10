Santa Fe paga la nafta más cara que el promedio nacional y consigue gasoil entre los más baratos del país

El precio de los combustibles en Santa Fe muestra una marcada diferencia según el tipo de producto, según un informe de la UBA y el Conicet

El precio de los combustibles en Santa Fe muestra una marcada diferencia según el tipo de producto. Mientras que la nafta súper y premium se ubican por encima del promedio nacional, el gasoil común y premium se consiguen a valores más bajos que en la mayoría de las provincias argentinas, según un relevamiento reciente.

De acuerdo con el Reporte de Tarifas y Subsidios que elaboran mensualmente la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Conicet , Santa Fe ocupa el décimo puesto entre las provincias con la nafta súper más cara y el undécimo lugar en nafta premium . En contrapartida, los precios del gasoil posicionan a la provincia entre las más competitivas del país: solo siete provincias tienen el gasoil común más barato y apenas seis ofrecen menor costo en el gasoil premium , incluyendo distritos patagónicos.

precio promedio nafta El precio promedio de la nafta súper en las provinicias gentileza

Precios por encima y por debajo del promedio país

El informe, que contempla un promedio federal de 24 distritos (23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), detalla que el promedio nacional de la nafta súper es de $1.653, mientras que en Santa Fe asciende a $1.745. En el caso de la nafta premium, el valor medio nacional es de $1.950, pero los santafesinos la pagan $2.027.

La situación se invierte con el gasoil. El gasoil común tiene un promedio país de $1.753, pero en Santa Fe se consigue a $1.730. Para el gasoil premium, el valor nacional es de $1.985, frente a $1.940 en estaciones de servicio santafesinas.

Caída del petróleo, pero subas acumuladas

Según el reporte, el precio del barril de petróleo registró una reducción interanual de entre el 15% y el 17% en octubre, tanto en los mercados internacionales como en el ámbito local. Además, las estimaciones para diciembre anticipan valores entre un 13% y 15% inferiores a los de octubre en las referencias internacionales, y entre 13% y 14% menores en los precios domésticos.

Sin embargo, pese a esa baja en el crudo, los combustibles acumularon en 2025 un aumento superior al 40%, con subas que superaron a la inflación, estimada en torno al 30%.

Los factores detrás del aumento

El informe identifica varios elementos clave que explican el incremento sostenido de los precios: el aumento de los impuestos nacionales, que subieron 52%; los ajustes vinculados al tipo de cambio, con una suba del 41%; y la actualización del corte de biocombustibles, donde el biodiesel aumentó 67% y el bioetanol 37%.

