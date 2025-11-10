Uno Santa Fe | Santa Fe | tormentas

Las tormentas vuelven a la región: rige un alerta amarillo para la noche del martes y madrugada del miércoles

El Servicio Meteorológico anuncia que el viento norte rotará al sur en las próximas horas, generando fenómenos de intensidad. Se espera abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas y frecuente actividad eléctrica.

10 de noviembre 2025 · 19:51hs
Las lluvias y tormentas podrían regresar este martes por la noche a la ciudad de Santa Fe y la región. 

Las buenas condiciones del tiempo que rigieron en el inicio de semana tendrán una breve interrupción con tormentas fuertes este martes por la noche. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ya emitió un alerta por fenómenos intensos para el sur y centro santafesino.

El martes comenzará con cielo parcialmente nublado, viento norte y máxima de 29 grados. El viento rotará al sur desde el atardecer con ráfagas y con esas condiciones comenzarán a formarse las tormentas.

Alerta amarillo

El SMN indica que el alerta de nivel amarillo vigente para la noche del martes desatará en la región lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

“Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, intensas ráfagas, frecuente actividad eléctrica y ocasional caída de granizo”, añadió el informe meteorológico.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 40 milímetros, pudiendo ser superados de manera puntual.

El miércoles cesará la inestabilidad y continuará el viento sur con cielo parcialmente nublado, mínima de 13 grados y máxima de 27.

