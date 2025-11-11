Uno Santa Fe | Santa Fe | alerta

Está vigente un alerta por tormentas fuertes que abarca a la ciudad de Santa Fe

Así lo informa el Servicio Meteorológico Nacional. Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona

11 de noviembre 2025 · 07:51hs
El tiempo en la ciudad de Santa Fe

El tiempo en la ciudad de Santa Fe

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente un alerta amarilla por tormenta para los departamentos La Capital, San Jerónimo y Garay de la provincia de Santa Fe para la noche de este martes y la madrugada del miércoles.

"El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y principalmente caída granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual", informó el organismo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/protcivilstafe/status/1988179909106430216&partner=&hide_thread=false

Pronóstico extendido

Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, para la ciudad de Santa Fe, las condiciones son relativamente estables y se observa que debido a la configuración que adoptan las masas de aire, donde se mantiene el predominio de aire cálido y seco en altura, con aire relativamente cálido pero más húmedo en superficie, las condiciones comienzan a desmejorar gradualmente durante la jornada, lo que debería permitir el aumento de la nubosidad con el correr de las horas, con alguna posibilidad de lluvias débiles a moderadas hacia la noche, aunque las mismas se mantienen bajas por el momento, pero se deberían incrementar hacia primeras horas de mañana. Respecto de las temperaturas, se mantienen en ascenso durante la jornada de hoy, pero deberían presentar una leve tendencia en descenso a partir de mañana por el ingreso de aire algo más fresco.

Miércoles con cielo nublado a parcialmente nublado, con tendencia a despejarse hacia la tarde o tarde/noche con condiciones algo inestables a estables y la posibilidad de lluvias débiles a moderadas, durante las primeras horas del día, no descartándose algunos eventos algo más intensos. Temperaturas con poco cambio de las mínimas, 17º y descenso de las máximas, 26º. Vientos moderados predominando del sector sur, rotando al sureste.

En tanto el jueves se espera cielo mayormente despejado, con nubosidad variable por momentos y condiciones estables. Temperaturas en suave descenso de las mínimas, 16º y suave ascenso de las máximas, 29º. Vientos leves a moderados del sector este/sureste, rotando al este.

Por último, viernes con cielo con nubosidad variable y mejoramientos temporales con condiciones estables a relativamente estables. Temperaturas en ascenso: mínima 17º y máxima 31º. Vientos leves a moderados del sector este/noreste, rotando al nor/noreste.

alerta Servicio Meteorológico Nacional tormentas Santa Fe
