Alerta por calor en Santa Fe: el viernes la temperatura podría alcanzar los 40°

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente un alerta amarillo por temperaturas extremas que abarca a la ciudad de Santa Fe. Qué nos depara el pronóstico para los próximos días

27 de enero 2026 · 07:32hs
José Busiemi

El calor agobiante no da tregua y se mantiene en algunas zonas en el marco de mediados de diciembre, y por eso el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó para este martes nuevos alertas por altas temperaturas para diferentes distritos.

Según informa el organismo, se mantiene el alerta amarillo en zonas de Buenos Aires, incluyendo el AMBA; Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, Salta, Santa Fe, Córdoba, La Pampa, Neuquén y Río Negro.

En varias regiones, incluso del AMBA, el aviso sube a alerta naranja.

Sistema de Alerta Temprana del Servicio Meteorológico Nacional

Qué implica cada nivel de alerta por temperaturas extremas

Alerta amarilla:

El alerta de nivel amarillo establece un efecto leve a moderado en la salud, de acuerdo al sistema del SMN.

Implica, en este caso, que las temperaturas pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.

Qué es un evento de temperaturas extremas

Un evento de temperaturas extremas es un período en el que se espera que se registren valores de temperatura máxima y mínima que pueden poner en peligro la salud de las personas. Luego de realizar una serie de estudios interdisciplinarios en Argentina, se encontró que había ciertos valores umbrales de temperaturas a partir de los cuales aumentaba la morbilidad y la mortalidad de las personas.

clima calor

Pronóstico extendido

El comienzo de martes en la ciudad de Santa Fe fue con el cielo despejado, y una temperatura a las 7.30 la mañana de 21.3º y se espera que la máxima alcance los 34º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables y se observa que con el ingreso adelantado del sistema relativamente frío, se logra una leve estabilización de las condiciones atmosféricas en la región. No obstante ello, y dado que las corrientes cálidas en alturas mantienen su predominio, esta mejoría debería estar acotada en el tiempo al igual que el leve alivio en el comportamiento de las temperaturas. Por otro lado, se observa un nuevo sistema frontal frío que comienza a actuar sobre el extremo sur del continente.

Miércoles con cielo nublado a parcialmente nublado, con tendencia a despejarse a lo largo del día y condiciones relativamente estables a algo inestables con alguna posibilidad de lluvias débiles y dispersas, sobre todo hacia principios de la jornada. Temperaturas con poco cambio y suave tendencia en ascenso: mínima 22º y máxima 35º. Vientos leves del sector sur, oscilando entre el suroeste y el sureste, cambiando a leves del este/noreste.

En tanto para el jueves se espera una jornada mayormente despejada, con alguna nubosidad variable por momentos y condiciones relativamente estables a algo inestables. Temperaturas con poco cambio de las mínimas, 23º y ascenso de las máximas, 38º. Vientos leves predominando del sector este, oscilando entre el sureste y el noreste.

Por último, viernes con cielo mayormente despejado, con algunas nubosidad por momentos. Condiciones relativamente estables a algo inestables con temperaturas con suave tendencia en ascenso de las mínimas, 24º y ascenso de las máximas, 40º. Vientos leves del sector este/noreste.

• LEER MÁS: El SMN trazó el escenario climático en la región Litoral con el pronóstico para el primer trimestre de 2026

