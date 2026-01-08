El SMN trazó el escenario climático en la región Litoral con el pronóstico para el primer trimestre de 2026

De acuerdo con el organismo oficial, para el Litoral la mayor probabilidad está asociada a precipitaciones dentro de la categoría normal. Qué pasa con la temperatura.

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) indicó que el Pronóstico Climático Trimestral para enero, febrero y marzo de 2026 presenta un escenario que, si bien se ubica dentro de parámetros considerados normales, requiere una lectura cuidadosa en el caso de la región del Litoral , debido a sus particularidades climáticas, hidrológicas y urbanas

De acuerdo con el organismo oficial, para el Litoral la mayor probabilidad está asociada a precipitaciones dentro de la categoría normal durante el trimestre. Desde el SMN explicaron que esto significa que, en promedio, los valores acumulados de lluvia se ubicarían dentro de los rangos históricos habituales para el verano, aunque aclararon que este tipo de pronóstico no implica una distribución uniforme de las precipitaciones a lo largo de los meses.

En ese sentido, el SMN remarcó que los pronósticos trimestrales hacen referencia a valores medios y que, aun bajo un escenario de lluvias normales, pueden registrarse episodios puntuales de precipitaciones intensas. Según detallaron, este comportamiento es típico del verano en el Litoral, donde predominan tormentas convectivas de corta duración pero con alto volumen de agua, capaces de generar anegamientos temporarios y otros inconvenientes locales.

Desde el organismo nacional también señalaron que estos eventos de menor escala, como lluvias intensas aisladas o tormentas fuertes, no pueden ser previstos con precisión en la escala estacional, por lo que recomendaron complementar esta información con el seguimiento de los pronósticos diarios y semanales, así como del sistema de alerta temprana disponible en sus canales oficiales.

Temperaturas en valores "normales"

En cuanto a la temperatura, el SMN informó que existe una mayor probabilidad de que los valores medios se ubiquen en la categoría normal o superior a la normal en amplias zonas del país. Para sectores del Litoral, especialmente su porción sur y áreas cercanas, el organismo indicó que se observa una señal hacia temperaturas superiores a las habituales, lo que podría traducirse en períodos prolongados de calor durante el trimestre

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que este comportamiento térmico podría verse acompañado por oscilaciones subestacionales, propias del verano, que favorecen la aparición de jornadas con elevada sensación térmica y, eventualmente, olas de calor. Por ese motivo, insistieron en la importancia de consultar el sistema de alertas por temperaturas extremas, especialmente para los grupos más vulnerables y para quienes desarrollan actividades al aire libre.

Asimismo, el SMN contextualizó este pronóstico dentro de un escenario de condiciones neutrales del fenómeno El Niño–Oscilación del Sur (ENOS). Según explicaron, en ausencia de un forzante climático dominante, el comportamiento del clima suele presentar una mayor variabilidad, con alternancia entre períodos relativamente estables y episodios de tiempo significativo, una característica frecuente en la región del Litoral