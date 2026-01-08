Uno Santa Fe | Santa Fe | SMN

El SMN trazó el escenario climático en la región Litoral con el pronóstico para el primer trimestre de 2026

De acuerdo con el organismo oficial, para el Litoral la mayor probabilidad está asociada a precipitaciones dentro de la categoría normal. Qué pasa con la temperatura.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

8 de enero 2026 · 16:57hs
El SMN trazó el escenario climático en la región Litoral con el pronóstico para el primer trimestre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que el Pronóstico Climático Trimestral para enero, febrero y marzo de 2026 presenta un escenario que, si bien se ubica dentro de parámetros considerados normales, requiere una lectura cuidadosa en el caso de la región del Litoral, debido a sus particularidades climáticas, hidrológicas y urbanas

Informe del SMN

De acuerdo con el organismo oficial, para el Litoral la mayor probabilidad está asociada a precipitaciones dentro de la categoría normal durante el trimestre. Desde el SMN explicaron que esto significa que, en promedio, los valores acumulados de lluvia se ubicarían dentro de los rangos históricos habituales para el verano, aunque aclararon que este tipo de pronóstico no implica una distribución uniforme de las precipitaciones a lo largo de los meses.

LEER MÁS: A dos años del embalsado en la Setúbal, un bloque de vegetación se asentó sobre un pilote del Puente Colgante

En ese sentido, el SMN remarcó que los pronósticos trimestrales hacen referencia a valores medios y que, aun bajo un escenario de lluvias normales, pueden registrarse episodios puntuales de precipitaciones intensas. Según detallaron, este comportamiento es típico del verano en el Litoral, donde predominan tormentas convectivas de corta duración pero con alto volumen de agua, capaces de generar anegamientos temporarios y otros inconvenientes locales.

Desde el organismo nacional también señalaron que estos eventos de menor escala, como lluvias intensas aisladas o tormentas fuertes, no pueden ser previstos con precisión en la escala estacional, por lo que recomendaron complementar esta información con el seguimiento de los pronósticos diarios y semanales, así como del sistema de alerta temprana disponible en sus canales oficiales.

Temperaturas en valores "normales"

En cuanto a la temperatura, el SMN informó que existe una mayor probabilidad de que los valores medios se ubiquen en la categoría normal o superior a la normal en amplias zonas del país. Para sectores del Litoral, especialmente su porción sur y áreas cercanas, el organismo indicó que se observa una señal hacia temperaturas superiores a las habituales, lo que podría traducirse en períodos prolongados de calor durante el trimestre

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que este comportamiento térmico podría verse acompañado por oscilaciones subestacionales, propias del verano, que favorecen la aparición de jornadas con elevada sensación térmica y, eventualmente, olas de calor. Por ese motivo, insistieron en la importancia de consultar el sistema de alertas por temperaturas extremas, especialmente para los grupos más vulnerables y para quienes desarrollan actividades al aire libre.

Asimismo, el SMN contextualizó este pronóstico dentro de un escenario de condiciones neutrales del fenómeno El Niño–Oscilación del Sur (ENOS). Según explicaron, en ausencia de un forzante climático dominante, el comportamiento del clima suele presentar una mayor variabilidad, con alternancia entre períodos relativamente estables y episodios de tiempo significativo, una característica frecuente en la región del Litoral

pronostico_climatico_trimestral_012026

SMN pronóstico Litoral Servicios Meteorológico Nacional
Noticias relacionadas
Leptospirosis: la Provincia refuerza medidas de prevención tras un caso fatal en el norte santafesino

Leptospirosis: la Provincia refuerza medidas de prevención tras un caso fatal en el norte santafesino

Monitoreo. Los autores del proyecto quieren cámaras de videovigilancia en lugares estratégicos de esa ciudad.

Santa Fe habilita la "flagrancia virtual" para actuar en delitos detectados por cámaras de seguridad y sistemas de IA

brutal ataque en san cristobal: los agresores tuvieron la clara intencion de matar a la adolescente de 15 anos

Brutal ataque en San Cristóbal: los agresores tuvieron "la clara intención de matar" a la adolescente de 15 años

controles y reglas claras: no hay mas excusas para transportar pasajeros sin habilitacion, dijo poletti

Controles y reglas claras: "No hay más excusas para transportar pasajeros sin habilitación", dijo Poletti

Lo último

PSG sufrió, reaccionó a tiempo y gritó campeón en la Supercopa de Francia ante Marsella

PSG sufrió, reaccionó a tiempo y gritó campeón en la Supercopa de Francia ante Marsella

Unión presentó a Mansilla: Vengo con la meta de hacer las cosas bien y ser protagonista

Unión presentó a Mansilla: "Vengo con la meta de hacer las cosas bien y ser protagonista"

Racing oficializó la llegada de Valentín Carboni y ya puso la firma

Racing oficializó la llegada de Valentín Carboni y ya puso la firma

Último Momento
PSG sufrió, reaccionó a tiempo y gritó campeón en la Supercopa de Francia ante Marsella

PSG sufrió, reaccionó a tiempo y gritó campeón en la Supercopa de Francia ante Marsella

Unión presentó a Mansilla: Vengo con la meta de hacer las cosas bien y ser protagonista

Unión presentó a Mansilla: "Vengo con la meta de hacer las cosas bien y ser protagonista"

Racing oficializó la llegada de Valentín Carboni y ya puso la firma

Racing oficializó la llegada de Valentín Carboni y ya puso la firma

Leptospirosis: la Provincia refuerza medidas de prevención tras un caso fatal en el norte santafesino

Leptospirosis: la Provincia refuerza medidas de prevención tras un caso fatal en el norte santafesino

El SMN trazó el escenario climático en la región Litoral con el pronóstico para el primer trimestre de 2026

El SMN trazó el escenario climático en la región Litoral con el pronóstico para el primer trimestre de 2026

Ovación
Budiño: Colón solo puede estar de paso en esta categoría y venimos a lograr el ascenso

Budiño: "Colón solo puede estar de paso en esta categoría y venimos a lograr el ascenso"

Colón ya tiene día y hora para visitar a Central Norte en la 2ª fecha de la Primera Nacional

Colón ya tiene día y hora para visitar a Central Norte en la 2ª fecha de la Primera Nacional

Unión sumó minutos de fútbol y Madelón dispuso de tres equipos

Unión sumó minutos de fútbol y Madelón dispuso de tres equipos

Diego Colotto: Intentaremos contagiar al hincha de Colón desde adentro

Diego Colotto: "Intentaremos contagiar al hincha de Colón desde adentro"

Colón es un club enorme, no solo de la categoría, sino de Argentina

"Colón es un club enorme, no solo de la categoría, sino de Argentina"

Policiales
Detuvieron en barrio Villa del Parque a Chicharrón, buscado por un brutal homicidio

Detuvieron en barrio Villa del Parque a "Chicharrón", buscado por un brutal homicidio

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Atraparon a una pareja que se dedicada a la venta barrial de drogas en barrio Guadalupe Oeste

Golpearon la puerta, lo empujaron y lo encerraron en el baño: así fue el asalto a un hombre de 79 años en Urquiza al 4600

Golpearon la puerta, lo empujaron y lo encerraron en el baño: así fue el asalto a un hombre de 79 años en Urquiza al 4600

Escenario
Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe