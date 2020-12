Todo quedó plasmado en un video, filmado por la propia dueña del lugar cuando llego a su domicilio. Minutos antes, alguien se comunicó con ella para advertirle de lo que estaba ocurriendo. Cuando arribó se encontró con cientos de personas que salían con conservadores, algunos alcoholizados que se peleaban con la policía por negarse a dejar las bebidas y otros que, asintomáticos de la situación, se retiraban con absoluta tranquilidad.

Según comentó Josefina, la vivienda es de su propiedad y habitualmente reside allí aunque para la temporada veraniega la pone en alquiler. Así, la mujer señaló que este sábado se la rentó a un grupo de jóvenes, pero aseguró que nunca imaginó que le iban a organizar una fiesta multitudinaria.

"Esta vivienda es la casa donde vivo pero yo la alquilo por la temporada. Yo nunca la alquilo para eventos (ni para bautismos), sólo para familias. La casa tiene 8 sillas, 8 pares de cubiertos, para dar una idea", señaló en declaraciones radiales.

Josefina agregó que "les entregué la casa el sábado al mediodía y la fiesta comenzó a eso de las 17. Yo les remarqué muchísimo que no podían meter más personas, que si se estacionaban tres autos en la puerta, los vecinos me iban a avisar. Por la tarde, me llama un vecino y me cuenta que había 200 personas en mi casa".

La mujer también señaló que algunos vecinos no denunciaron el hecho "porque fueron sobornados con cajas de sidras" para luego agregar que al enterarse de la situación fue con su hermano hasta el lugar.

En varios videos subidos a las redes sociales se aprecia cómo la policía que llegó hasta Rincón comienza a desalojar a los "fiesteros", quienes provistos de gran cantidad de heladeras térmicas dejaban la casa.

"Cuando llegué había malones de gente que salía de mi casa. La policía no pudo actuar hasta que yo me hice presente y les di el permiso. Hasta baños químicos habían contratado y cobraban 650 pesos para ingresar con la conservadora. A la noche me llegó el flyer de la fiesta y por lo que vi, pensaban estar todo la noche”, subrayó la propietaria en LT10.