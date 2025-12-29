Altas temperaturas: Provincia recuerda las claves para prevenir el golpe de calor

El Ministerio de Salud de Santa Fe reforzó una serie de recomendaciones ante la ola de calor, con especial énfasis en bebés, niños, adolescentes y personas mayores.

Ante la persistencia de jornadas con temperaturas extremas, el Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe reiteró una serie de medidas de cuidado para prevenir el golpe de calor, una afección que puede tener consecuencias graves si no se actúa a tiempo, especialmente en los grupos más vulnerables.

El golpe de calor se produce cuando el cuerpo pierde la capacidad de regular su temperatura. En esos casos, la temperatura corporal puede elevarse rápidamente y los mecanismos naturales para eliminar el calor dejan de funcionar, generando un cuadro que requiere atención inmediata.

Recomendaciones para niños y bebés

Desde la cartera sanitaria remarcaron la importancia de ofrecer líquidos con frecuencia a niñas y niños, incluso cuando no los soliciten, priorizando agua o jugos naturales. En el caso de los lactantes, se recomienda aumentar la frecuencia de la lactancia materna durante el día.

Asimismo, se aconseja evitar bebidas muy azucaradas o excesivamente frías, así como comidas calientes o pesadas. También es fundamental bañar o mojar a los más pequeños con frecuencia, limitar juegos o actividades físicas intensas y procurar que permanezcan en ambientes frescos y bien ventilados. La vestimenta debe ser liviana, holgada, de algodón y de colores claros.

Cuidados en adolescentes y personas mayores

Para jóvenes y adolescentes, las recomendaciones hacen hincapié en evitar el consumo de alcohol, reducir los esfuerzos físicos intensos y descansar en espacios frescos. Ante síntomas como mareos o fatiga, se sugiere sentarse o recostarse de inmediato.

En el caso de las personas mayores, uno de los grupos de mayor riesgo, se destaca la necesidad de mantener una hidratación constante, permanecer en lugares ventilados, usar ropa liviana y no exponerse al calor en las horas centrales del día.

Cómo identificar un golpe de calor

El Ministerio de Salud advirtió que algunos de los síntomas más frecuentes del golpe de calor son: temperatura corporal superior a los 39 grados, piel enrojecida, caliente y seca, pulso rápido y fuerte, dolor de cabeza intenso, mareos, náuseas, confusión y, en los casos más graves, pérdida del conocimiento.

Ante la aparición de estos signos, se recomienda acudir de inmediato al centro de salud más cercano o a la guardia de un hospital.

Mientras se espera asistencia médica, es clave iniciar el enfriamiento de la persona afectada mediante métodos disponibles como paños húmedos, rociarla con agua fresca o sumergirla en una bañera. Desde Salud aclararon que no debe ofrecerse agua si la persona está inconsciente.

La Provincia insistió en que la prevención y la atención temprana son fundamentales para evitar complicaciones durante los períodos de calor extremo.