Ampliación de la planta potabilizadora de Santa Fe: la obra avanza, pero no al ritmo esperado y aún quedan 18 meses

La ampliación de la planta volvió a ponerse en marcha tras meses de parálisis, aunque desde ASSA advierten que el ritmo de ejecución no es el ideal. Mientras tanto, se ejecutan obras de mitigación para atravesar dos veranos más sin la nueva infraestructura.

La obra de ampliación de la planta potabilizadora de agua de la ciudad de Santa Fe, una de las más relevantes para la ciudad capital, fue reactivada oficialmente el 17 de noviembre , luego de un prolongado período de paralización debido a problemas de financiamiento y renegociaciones con el Gobierno nacional.

El reinicio fue posible tras acordar nuevas condiciones técnicas y financieras con Nación, lo que permitió firmar el acta de reanudación, volver a instalar obradores y reincorporar operarios en el predio.

Desde Aguas Santafesinas (ASSA), el miembro del directorio Darío Boscarol explicó que la obra volvió a moverse, aunque no al ritmo deseado.

“Se está reactivando, no a la velocidad que a nosotros nos gustaría, pero se está reactivando. Se reacomodó la relación con el gobierno nacional, se han pagado certificados adeudados y la empresa está comenzando a reactivar la obra”, señaló.

Dos veranos más sin la ampliación

La obra había comenzado en abril de 2022, pero acumuló un avance de apenas 13 % antes de quedar prácticamente frenada durante gran parte del último año.

Con el nuevo esquema acordado con Nación, los plazos vuelven a ponerse en marcha, aunque el horizonte todavía es largo.

“Si esto funciona acorde al nuevo convenio realizado con la Nación, tenemos 18 meses de ejecución del plan de obra”, precisó Boscarol en declaraciones al programa "De 10", que se emite por "LT 10".

En ese marco, advirtió que la ciudad deberá atravesar al menos dos veranos más sin la planta ampliada, una situación que obliga a reforzar el sistema actual.

“Vamos a tener todavía dos veranos sin la ampliación de la planta. Por eso se implementan estas obras de mitigación, lo que llamamos el plan verano”, explicó.

Obras de mitigación y cortes para garantizar el servicio en verano

Mientras la ampliación avanza lentamente, ASSA ejecuta una serie de intervenciones sobre la planta existente para mejorar el rendimiento del sistema. Se trata de trabajos técnicos que implicaron cortes programados de agua, algunos de ellos extensos y molestos para los usuarios.

“Estamos trabajando en el sistema de cracking, en la reducción de pérdidas y en modificaciones dentro de la planta. Por eso los incómodos cortes de agua, como el último que ocurrió este domingo (en la planta de Assa)”, detalló Boscarol.

Según explicó, esas interrupciones permitieron realizar reparaciones clave en la pre-reserva de agua, que tenía una fisura que impedía operar al ciento por ciento de su capacidad.

“Eso, junto con la modificación de los falsos fondos de los filtros, nos permite un mayor caudal de filtrado, una mayor pre-reserva y una mayor dotación de agua para el verano”, subrayó.

En ese sentido, confirmó que los cortes generales por obras ya finalizaron, ya que las tareas más complejas dentro de la planta fueron concluidas.

Una obra estratégica para la ciudad

La ampliación de la planta potabilizadora es considerada estratégica para el abastecimiento de agua potable en Santa Fe. Permitirá incrementar la capacidad de producción en más de un 70 %, mejorar de manera sustancial la presión del servicio y dar respuesta a una demanda creciente, especialmente en los barrios del noroeste de la ciudad, históricamente afectados por baja presión.

El proyecto también contempla una nueva toma de agua preparada para escenarios de bajante del río y eventos climáticos extremos, además del refuerzo de la conducción de agua cruda hacia la planta, lo que aportará mayor resiliencia al sistema.

El saldo de obra pendiente ronda los 44 mil millones de pesos, monto que será actualizado según índices oficiales a medida que avancen los trabajos. De cumplirse los plazos previstos, la ampliación podría estar finalizada entre mediados de 2027, siempre y cuando Nación mantenga el cumplimiento de los compromisos financieros asumidos.

Mientras tanto, desde la provincia aseguran que habrá monitoreo permanente de la obra para evitar nuevas interrupciones, en un contexto de expectativa y seguimiento vecinal, especialmente en zonas como barrio Candioti, donde se concentran gran parte de las estructuras.