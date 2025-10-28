Uno Santa Fe | Santa Fe | vigencia

Amplían la vigencia para licencias de conducir profesionales en Santa Fe: cuáles son los nuevos plazos

El cambio entra en vigencia este martes y abarca a conductores de taxis, remises, camiones y colectivos. La provincia se pone en sintonía con la mayoría de las jurisdicciones argentinas y con la propia normativa nacional

28 de octubre 2025 · 12:13hs
Camioneros

Desde este martes en la provincia de Santa Fe rige un decreto que amplía el tiempo de vigencia de las licencias de conducir profesionales, en línea con la mayoría de las jurisdicciones argentinas y con la normativa de tránsito nacional. Alcanza a conductores de taxis, remises, camiones y colectivos.

De ahora en adelante, las personas entre los 21 y 45 años de edad que tramiten la obtención de las licencias de las clases C, D, y E podrán ser habilitadas por cinco años de vigencia.

La renovación se otorgará por igual período en caso de aprobar el examen psicofísico y otros que exija la autoridad de aplicación, caso contrario, se podrá otorgar la misma por un período menor de acuerdo a lo indicado en el informe del examen psicofísico.

En cuanto a las personas entre 46 y 70 años, los plazos de las licencias clases C, D y E son diferentes. Entre 46 y 65 será por tres años de vigencia. Entre 66 y 70 por dos años y mayores de 70 por un año.

"En todos los casos, su renovación se otorgará por igual período –según corresponda– en caso de aprobar el examen psicofísico y otros que exija la autoridad de aplicación, caso contrario, se podrá otorgar la misma por un período menor de acuerdo a lo indicado en el informe del examen psicofísico", establece el decreto Nº 2.641.

Hasta ahora, las licencias profesionales para conductores de entre 21 y 45 años eran otorgadas por dos años y a los restantes por un año.

vigencia profesional licencia de conducir Santa Fe
