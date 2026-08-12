Thiago Almada reveló la historia detrás de la bandera de Malvinas ante Inglaterra

El nuevo refuerzo de River reveló quiénes llevaron la bandera de Malvinas al partido ante Inglaterra y contó cómo terminó en manos de Giovani Lo Celso.

Thiago Almada reveló detalles sobre la bandera de Malvinas que apareció en el campo de juego después de la victoria de Argentina ante Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026. El mediocampista ofensivo contó quiénes llevaron la bandera al estadio de Atlanta y cómo terminó en manos de Giovani Lo Celso tras la clasificación argentina.

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La bandera que llegó desde Fuerte Apache

La imagen de Giovani Lo Celso levantando la bandera con la inscripción “Las Malvinas son argentinas” en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta recorrió el mundo luego del triunfo argentino por 2-1 frente a Inglaterra.

Almada contó que los responsables de llevar la bandera al estadio son amigos suyos de Fuerte Apache. Según explicó el futbolista, sus allegados tuvieron que tomar una decisión rápida cuando advirtieron que el personal de seguridad podía quitarles la tela.

“Los que tiraron la bandera de Malvinas en el partido contra Inglaterra son amigos míos, de Fuerte Apache”, contó el flamante jugador de River en declaraciones radiales.

Cómo terminó en manos de Lo Celso

El mediocampista explicó que sus amigos decidieron arrojar la bandera desde la tribuna para evitar que fuera confiscada por la seguridad del estadio. En ese momento, Lo Celso logró tomarla y posteriormente apareció con ella sobre el césped.

“Tuvieron que tirar la bandera porque se la iban a sacar y ahí la agarró Gio”, relató Almada al recordar aquel momento, que quedó como una de las imágenes más recordadas de la participación argentina en el Mundial.

Mientras espera su debut con River bajo las órdenes de Eduardo Coudet, Almada también valoró su experiencia con la Selección argentina y destacó especialmente los momentos compartidos con sus compañeros durante el torneo.

El futbolista aseguró que disfrutó mucho más el Mundial porque tuvo mayor participación y destacó las jornadas compartidas entre mates y partidos de truco. Para Almada, esas experiencias quedarán como recuerdos para toda la vida