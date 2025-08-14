Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión visitará a Instituto con cambios en todas las líneas

El DT de Unión, Leonardo Madelón, probó con tres cambios, uno por línea, para visitar este viernes a Instituto en Alta Córdoba. Uno puede generar sorpresa

14 de agosto 2025 · 14:21hs
Unión dejó en el camino su preparación antes de visitar a Instituto este viernes, con la consigna de poder sumar su segundo triunfo en el certamen después de tres fechas sin hacerlo.

El tiempo de trabajo fue menor pues jugó el pasado domingo en La Paternal y será uno de los animadores de los primeros partidos que abran el capítulo 5. En el caso de los rojiblancos llevando adelante el partido interzonal.

LEER MÁS: Mercado abierto, versiones cruzadas: la novela de Unión en agosto

Un cambio por línea

Antes de viajar a la Docta, el DT rojiblanco Leonardo Madelón provocó tres variantes, que podrían finalmente ser efectivas cuando Bruno Amiconi marque a las 19 el inicio del encuentro en el estadio Juan Domingo Pérez.

En defensa llegaría el estreno oficial para el uruguayo Maizon Rodríguez, que si bien sumó horas de entrenamientos la semana anterior, finalmente Madelón optó por la continuidad de Juan Pablo Ludueña. Se busca, en definitiva, un reemplazo después de la partida de Franco Pardo a Racing.

En la mitad de la cancha, algo que seguramente era una fija, se plasmará con el regreso de Franco Fragapane, en este caso para sustituir a Augusto Solari, recientemente incorporado y que fue titular contra el Bicho.

La otra modificación que tendría el Tate sería el ingreso de Marcelo Estigarribia por Lucas Gamba. Si bien el cuyano es uno de los goleadores del equipo este año, el buen ingreso del entrerriano contra Argentinos Juniors y verlo bien en el día a día, decantaría en la decisión final de Madelón.

LEER MÁS: Unión, del enojo a la cautela: el giro en el discurso de Spahn sobre Dómina

El tentativo once para enfrentar a Instituto

Con este panorama, si Madelón lo lleva a cabo ante La Gloria de Daniel Oldrá, el 11 de Unión este viernes sería con: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez, Franco Fragapane; Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia.

