Cuánto aumentaría la cuota de colegios privados de Santa Fe con subsidios estatales tras la paritaria docente

Se da en el marco de la Disposición 018/03 del año 2003, que autoriza a los colegios privados provinciales a aumentar el monto de su cuota a la par del aumento salarial que perciban los docentes en paritaria.

13 de agosto 2025 · 14:25hs
José Busiemi
Alumnos de escuelas privadas en Santa Fe.

El último encuentro en paritaria entre gremios docentes y el Gobierno provincial tuvo la ansiada oferta de incremento como principal eje, aunque con descontento de los sindicatos. En caso de rubricarse este incremento tras las negociaciones, la cuota de los colegios privados provinciales puede ser modificada al alza en el mismo porcentaje que el aumento docente.

El aumento de cuotas se da en el marco de lo que se plantea en la Disposición 018/03 rubricada en el año 2003 que autoriza a los colegios privados provinciales a actualizar el monto de su cuota a raíz del aumento salarial que percibirá el sector docente a causa de la paritaria.

Cómo se da la habilitación para los aumentos

La propuesta salarial presentada por el gobierno provincial contempla un aumento semestral del 7%, distribuido en 1,5% en julio, otro 1,5% en agosto y 1% mensual desde septiembre hasta diciembre, con un garantizado para activos que va desde 40.000 a 30.000 pesos según el mes.

Lo cierto es que con la oferta del 7% de aumento a los docentes en paritaria la cuota máxima permitida en escuelas con porcentaje de asistencia estatal podría superar los $250.000.

Esto, previa notificación a la dirección provincial de Educación Pública de Gestión Privada, permite actualizar la grilla de aranceles teniendo como base el sueldo de una maestra de grado que recién se inicia (escalaría a $1.124.398 con el 7% de incremento de la paritaria propuesto).

Cómo quedaría cada cuota

Con aumentos en toda la escala de aranceles, la grilla de cuotas podría llegar hasta un tope de $183.274 en colegios con un 40% de aporte del Estado, un precio de cuota equivalente a casi un 70% de un salario mínimo, vital y móvil vigente en el país fijado en $271.000 para octubre.

La escala de cuotas que entraría en vigencia en los 850 colegios privados de la provincia es: escuelas con 100% de aporte estatal un máximo de $56.219 (arancel voluntario), escuelas con aporte estatal del 80% el tope es de $151.793, las del 66% de aportes $202.391 de tope, 60% de aportes estatales con $219.257 de máximo y aquellos colegios con 40% de aportes del Estado pueden cobrar hasta $252.989 de cuota.

Cabe destacar que aquellos colegios privados que no cuentan con ninguna clase de subsidio estatal están habilitados a posicionar su cuota por encima de estos valores mencionados.

