Colón y Unión modifican su atención por el Día del Trabajador de UTEDYC

Debido a la celebración del Día del Trabajador de UTEDYC, Colón y Unión anunciaron cambios en el funcionamiento de sus sedes sociales y predios deportivos. La medida responde al convenio colectivo vigente y afecta la atención administrativa durante este jueves 5 de febrero en ambas instituciones.
Ambos clubes santafesinos informaron cierres en sedes y predios este jueves 5 de febrero por la celebración del Día del Trabajador de UTEDYC, con reapertura y retorno a la actividad habitual desde el viernes.
Unión: cierre total de la sede y La Tatenguita
El Club Atlético Unión comunicó que este jueves 5 de febrero la sede social permanecerá cerrada durante toda la jornada. La misma disposición se aplicará en el Predio La Tatenguita, que no tendrá acceso al público. Desde la institución Tatengue informaron que la reapertura y el regreso a la atención habitual será el viernes, en el horario normal de 9 a 17 horas.
Colón: sin actividad administrativa en la sede social
Por el mismo motivo, el Club Atlético Colón confirmó que este jueves no habrá actividad administrativa en su sede social, en el marco del día no laborable establecido para los trabajadores del sector. Desde la institución sabalera informaron que la reapertura y el regreso a la atención habitual será el viernes, en el horario normal de 9 a 17 horas.
Qué se conmemora en el Día del Trabajador de UTEDYC
El Día del Trabajador de UTEDYC reconoce a quienes cumplen funciones en entidades deportivas y civiles, como personal administrativo, de mantenimiento y maestranza. La fecha establece un día no laborable, contemplado en el convenio colectivo que regula la actividad.