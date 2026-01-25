El drama de los menores en Santa Fe: un adolescente de 16 años fue asesinado a balazos y otro pelea por su vida

La víctima recibió varios disparos esta mañana en el barrio Ceferino Namuncurá cuando estaba con sus amigos frente a su casa. Otro chico de la misma edad pelea por su vida, tras ingresar baleado cerca del corazón. Violencia armada y menores, una combinación que vuelve a golpear a Santa Fe

Esta mañana, cerca de las seis, dos desconocidos a bordo de una motocicleta pasaron por la esquina de las calles Alfonsina Storni y Hermano Figueroa , en el barrio Ceferino Namuncurá , jurisdicción de la Comisaría 7ª , en el extremo noroeste de la ciudad de Santa Fe , y dispararon a mansalva contra un adolescente de 16 años , identificado como C. J. B.

El menor , que al momento del ataque se encontraba junto a varios amigos en la vereda de su vivienda particular, fue trasladado de urgencia al hospital Iturraspe , donde ingresó con múltiples impactos de bala y falleció pocos minutos después de las siete de la mañana .

Casi en el mismo horario, otro adolescente de 16 años ingresó baleado, con una herida cerca del corazón, y permanece internado en la unidad de terapia intensiva, en estado delicado. Por estas horas se investiga si ambos hechos guardan relación entre sí o si se trata de sucesos independientes.

En el lugar actuaron efectivos de Orden Público y de Cuerpos de la policía capitalina en la preservación de la escena del crimen, junto con pesquisas de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) Región I.

ceferino Alfonsina Storni y Hermano Figueroa. Vecinos del barrio Ceferino Namuncurá escucharon los disparos, los gritos de la víctima y vieron huir a los dos atacantes en motocicleta.

La escena del crimen

Los vecinos del barrio Ceferino Namuncurá, que viven en inmediaciones de la esquina de Hermano Figueroa y Alfonsina Storni, fueron quienes escucharon las deflagraciones, el estrépito de los disparos de arma de fuego y los gritos desgarradores de la víctima, además de la desesperación de sus amigos.

Fueron ellos quienes denunciaron el hecho a los operadores de la central de emergencias 911. Minutos después arribaron oficiales y suboficiales de la Comisaría 7ª y del Comando Radioeléctrico, quienes preservaron el lugar, intentaron identificar testigos y constataron la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas en la zona, que pudieran aportar imágenes sobre la consumación del ataque.

Investigación policial

Los investigadores trabajan sobre dos hipótesis: que el segundo adolescente herido tenga relación con el ataque que terminó con la vida de C. J. B., o que se trate de otro intento de homicidio.

Peritajes criminalísticos

La novedad del homicidio del menor de 16 años, C. J. B., y del otro adolescente de la misma edad gravemente herido, fue informada a las Jefaturas de la Unidad Regional I La Capital y de la Policía de Investigaciones (PDI) Región I, ambas dependientes de la Policía de Santa Fe.

Desde allí se dio intervención al fiscal de Homicidios en turno del Ministerio Público de la Acusación, Marchi, quien ordenó la realización de exámenes en las manos de ambos menores y dispuso que el cuerpo del adolescente asesinado sea trasladado a la morgue judicial para la necropsia.

Respecto del otro menor herido de bala en la zona torácica, se dispuso su identificación y la investigación del lugar donde resultó baleado, para establecer si existe algún punto de contacto entre ambos hechos o si se trata de episodios completamente independientes.

Por último, se ordenaron los peritajes criminalísticos, realizados por agentes del área Científica de la PDI, quienes secuestraron seis vainas servidas calibre 9 milímetros, consideradas arma de guerra, en la escena del crimen.

El drama con los menores

La ciudad de Santa Fe y Santo Tomé aún se encuentran conmocionadas por el brutal asesinato de Jeremías Monzón, de 15 años, ocurrido a fines de diciembre, cometido por dos menores de 14 años y una adolescente de 16, quien continúa privada de su libertad en un instituto de menores.

El 1º de enero, una adolescente de 16 años fue atacada con cortes y puñaladas en el rostro en la ciudad de San Cristóbal. Los atacantes fueron aprehendidos: se trató de cuatro menores, dos de 15 años —impunes para el Derecho Penal argentino—, una joven de 16 y un varón de 17, estos últimos aprehendidos como presuntos autores de tentativa de homicidio. En la misma causa, un joven de 18 años quedó imputado como encubridor, con medidas alternativas.

Este domingo, como queda expuesto en esta nota, fue asesinado un adolescente de 16 años e intentaron matar a otro de la misma edad, quien permanece internado en la unidad de terapia intensiva del hospital Iturraspe, peleando por su vida.