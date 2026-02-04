Uno Santa Fe | Santa Fe | bici

Cómo funcionará "Recuperá tu bici", el sistema que se presentó para víctimas de robos de bicicletas

Será a través de una inscripción digital y el cruce de datos inventariados de unas 1.000 bicicletas recuperadas de comisarías de Santa Fe y Rosario, con los datos aportados por los denunciantes

4 de febrero 2026 · 12:03hs
Cómo funcionará Recuperá tu bici, el sistema que se presentó para víctimas de robos de bicicletas

El Gobierno Provincial presentó este miércoles el sistema “Recuperá tu bici”, una iniciativa de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad) que, mediante una inscripción digital, busca devolver a los ciudadanos las bicicletas que les fueron robadas y que permanecen en depósitos de comisarías de Santa Fe y Rosario.

En esos espacios, la Aprad realizó un inventario de rodados en el marco de un plan de reordenamiento (que incluyó autos y motos, muchos de los cuales fueron a compactación). Las bicicletas fueron inventariadas de acuerdo a marca, color y zona de recuperación, lo que permitirá cruzar los datos aportados por los propietarios en la denuncia digital, con los datos inventariados, para llegar a la devolución.

“Lo que estamos haciendo, por primera vez en la provincia, es empezar a devolverle a la gente los bienes que le fueron robados, algo que como política de Estado es inédito”, destacó el secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza, quien aseguró: “Vamos a hacer todo el esfuerzo para cruzar todos los datos e identificar cada bien que fuimos recuperando para que vuelvan a las personas a las que algún delincuente se lo robó”.

Inscripción para recuperar la bicicleta

Aprad ya recuperó más de 1.000 bicicletas (700 en Rosario y 300 en Santa Fe) que estaban en comisarías, y “estamos haciendo un inventario por marca, color, identificación de cada una de estas bicicletas, número de cuadro en los casos que tengan”, explicó el funcionario, quien admitió también que de muchos de esos rodados “no hay trazabilidad, es decir, no hay información, pero queremos que vuelvan a sus dueños”.

Para ello “abrimos una inscripción en www.santafe.gob.ar/formularios -en el sublink Recupera tu Bici-, para personas a las que les robaron su bicicleta. Allí se pueden inscribir y completar con datos personales y otros como el lugar donde fue robada la bicicleta, la denuncia, si tiene la factura de compra, si tiene el número de cuadro, y cualquier medio de prueba que tenga respecto la bicicleta, como fotos, o una calcomanía que sea muy puntual, por ejemplo. O sea, todos los medios de prueba que nos permitan identificar la bicicleta, cruzar los datos, luego tener una entrevista con la persona y, con la verificación, devolverle el rodado".

Un año de plazo

Finalmente, Figueroa indicó que “hoy comenzamos con este bien, que son las bicicletas, pero la idea es que cada bien que recuperemos, los que se tengan que subastar se subastan, pero otros se van a devolver mediante este método”, y agregó respecto de las bicicletas que “si en un plazo de un año no se logra identificar al dueño, se subastarán, se donarán a escuelas técnicas, o a alumnos. Estamos haciendo todo esto previo a que la bicicleta tenga otro destino”, concluyó.

