Día Mundial contra el Cáncer 2026: por qué se conmemora hoy 4 de febrero

La perspectiva humana y personal a la hora de comprender el cáncer en cada paciente es elemental para su tratamiento

4 de febrero 2026 · 13:05hs
Hoy se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer

Hoy se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer

Este 4 de febrero se conmemora el Día Mundial del Cáncer con el objetivo de concientizar a la población sobre este padecimiento y movilizar a la sociedad para avanzar en la prevención y control de esta enfermedad. Este año, el lema de la campaña es “Unidos por lo Único”.

El Día Mundial contra el Cáncer se conmemora el 4 de febrero de cada año. Es una fecha dedicada a la concientización de esta enfermedad. La jornada es una gran oportunidad para compartir información y realizar campañas y actividades que ayuden a la prevención y detección temprana, un factor clave según diferentes instituciones de salud.

Es un día dedicado a dar a conocer los factores de riesgo y acercar a las personas a diferentes controles médicos, esenciales para alcanzar un diagnóstico prematuro, lo que puede aumentar las posibilidades de supervivencia en muchos casos.

Por qué se celebra hoy el Día Mundial del Cáncer

Fue durante la Cumbre Mundial Contra el Cáncer, llevada a cabo en París en 2000, cuando se propuso crear un día para concientizar acerca de la lucha contra esta enfermedad. La iniciativa contó con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) y la Unión Internacional contra el Cáncer (UICC). Este último organismo es el encargado de crear temáticas anuales para que todos los países participantes puedan aplicar durante esta jornada.

De acuerdo a la OMS, el cáncer es una enfermedad que se produce por una agrupación de células catalogadas como anormales. Estas se desarrollan en el organismo de manera incontrolada, lo que genera la aparición de tumores o afectan el funcionamiento de ciertos órganos o tejidos en los que se alojen.

De esta manera, existen diferentes tipos de cáncer, con distintos diagnósticos y niveles de complejidad. Desde hace años se estableció a esta patología como la principal causa de muerte en el mundo, siendo los más frecuentes el cáncer de pulmón, mama, colon, recto y próstata.

El lema en 2026

En 2026, el lema es: “Unidos por lo Único”. Esta premisa busca concientizar acerca de la necesidad de adquirir una perspectiva humana y personal a la hora de comprender el cáncer. Se busca orientar el foco hacia las personas que reciben el diagnóstico, desde diferentes ámbitos de la atención oncológica.

La UICC comprende que cada individuo posee sus propias necesidades físicas, psicológicas y sociales, especialmente al momento de enfrentar este tipo de enfermedad. Extender la perspectiva hacia otros ámbitos más allá del clínico, es una manera de dignificar su proceso.

Esta iniciativa es universal, pero se orienta hacia la singularidad de esta enfermedad. Comprender el cáncer como una experiencia única en cada individuo puede ayudar a prestar una atención más adecuada y una participación integral de diferentes factores como el personal médico, la familia y comunidad.

