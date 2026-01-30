Uno Santa Fe | Santa Fe | menores

La palabra de la tía de uno de los menores acusados por el crimen de Jeremías Monzón: "No mostró arrepentimiento"

La mujer negó encubrimiento, afirmó que el joven fue entregado por su madre y apuntó a las limitaciones legales en el abordaje del caso

30 de enero 2026 · 12:29hs
Una tía de uno de los menores acusados por el crimen de Jeremías Monzón decidió romper el silencio y afirmó que su familia no avala lo ocurrido y acompaña el reclamo de justicia de los familiares de la víctima.

La mujer —quien pidió resguardar su identidad— sostuvo que desde el primer momento están del lado de la familia de Jeremías.

“Acá no hay dudas y jamás avalamos lo que hizo este menor familiar nuestro”, expresó, y remarcó que esa postura es compartida por toda la familia materna, incluida la madre y la abuela del adolescente acusado. “Todos entendemos que lo que pasó fue gravísimo y que debe haber consecuencias”, señaló.

Linchamiento

Durante su testimonio, explicó que decidió hablar luego de amenazas y hostigamientos contra distintos integrantes de su familia. “Nos quieren linchar, creen que somos cómplices o que lo estamos cubriendo, y no es así”, afirmó.

También confirmó que el menor acusado se encuentra actualmente bajo resguardo de su madre, con vigilancia permanente, y que estaría recibiendo algún tipo de acompañamiento profesional, aunque evitó dar precisiones. “Esto nos supera como familia. Las leyes vigentes hoy no alcanzan”, advirtió.

En ese marco, planteó la necesidad de evaluar alternativas institucionales, como una eventual internación o tratamientos especializados. “No pensamos solo en nosotros. Pensamos en la sociedad. Este chico va a tener que vivir en sociedad y hoy no hay herramientas suficientes”, sostuvo.

La mujer también afirmó que el adolescente no demuestra comprensión ni arrepentimiento por lo ocurrido, y aclaró que fue la propia madre quien lo entregó tras el hecho. “Si hoy está en libertad es por las leyes vigentes, no porque alguien lo haya encubierto”, remarcó. En ese sentido, indicó que el padre biológico del menor está ausente y no se hizo cargo de la situación.

Por último, pidió frenar la violencia social y reiteró el acompañamiento a la familia de Jeremías Monzón. “Queremos pedir perdón. Sabemos que nunca va a alcanzar. El dolor de ellos es irreparable”, expresó, y concluyó: “No somos cómplices y estamos dispuestos a acompañar todo lo que sirva para que esto no vuelva a pasar”.

